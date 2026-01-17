Гол и ассист Кучерова не спасли «Тампу» от поражения «Сент-Луису»

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» по буллитам одержали победу над клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Сент-Луисе завершилась со счетом 3:2 (2:0, 0:2, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Джейк Нейборс (18-я минута) и Ник Бьюгстад (18). У «Тампы» отличились Никита Кучеров (30), в активе которого также результативная передача, и Оливер Бьоркстранд (32). Автором победного буллита стал нападающий «Блюз» Джордан Кайру.
Кучеров забросил 24-ю шайбу, всего он набрал 69 очков за 42 матча. Россиянин набрал 10 очков за 11 игр в НХЛ, став первым игроком, повторившим достижение Коннора Макдэвида, которое тот установил в 2021 году.
«Сент-Луис», набрав 46 очков, занимает шестую строчку в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Тампа» с 62 баллами лидирует в Атлантическом дивизионе.
В другом матче хоккеисты «Нэшвилл Предаторз» в гостях обыграли «Колорадо Эвеланш» со счетом 7:3 (2:2, 2:0, 3:1). Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отдал результативную передачу.
Джим Монтгомери
Джон Купер
Жоэль Хофер
(00:00-59:16)
Андрей Василевский
(00:00-27:46)
Жоэль Хофер
(59:24-59:32)
Андрей Василевский
(28:03-39:59)
Жоэль Хофер
(59:39-64:58)
Андрей Василевский
(40:00-59:17)
Андрей Василевский
(59:31-59:51)
Андрей Василевский
(59:53-65:00)
17:03
Джейк Нейберс
(Джордан Кайру, Кэм Фаулер)
17:33
Ник Бьюгстад
(Павел Бучневич)
18:40
Гейдж Гонсалвес
28:03
Алексей Торопченко
29:51
Натан Уокер
29:59
Никита Кучеров
(Брэндон Хагель, Даррен Раддиш)
31:01
Оливер Бьоркстранд
(Никита Кучеров, Даррен Раддиш)
33:05
Джейк Гюнцель
39:30
Брэйден Шенн
победный бросок: Джордан Кайру
(Сент-Луис)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит