Хоккей. КХЛ
1-й период
Адмирал
1
:
Металлург Мг
2
Все коэффициенты
П1
14.00
X
11.50
П2
1.28
Хоккей. КХЛ
1-й период
Амур
0
:
Ак Барс
0
Все коэффициенты
П1
3.74
X
4.20
П2
1.85
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.39
X
4.20
П2
2.60
Хоккей. КХЛ
14:30
Автомобилист
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.81
X
4.24
П2
3.90
Хоккей. КХЛ
15:00
Барыс
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.63
П2
1.63
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо М
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.64
X
4.30
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.57
П2
6.50
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.11
X
4.34
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
20:30
Баффало
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.27
X
4.30
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Лос-Анджелес
2
:
Анахайм
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
3
:
Нэшвилл
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сент-Луис
3
:
Тампа-Бэй
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
4
:
Сан-Хосе
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
9
:
Флорида
1
П1
X
П2

Гол и ассист Кучерова не спасли «Тампу» от поражения «Сент-Луису»

Шайба Кучерова не спасла «Тампу» от поражения в матче НХЛ против «Сент-Луиса».

Источник: Reuters

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» по буллитам одержали победу над клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Сент-Луисе завершилась со счетом 3:2 (2:0, 0:2, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Джейк Нейборс (18-я минута) и Ник Бьюгстад (18). У «Тампы» отличились Никита Кучеров (30), в активе которого также результативная передача, и Оливер Бьоркстранд (32). Автором победного буллита стал нападающий «Блюз» Джордан Кайру.

Кучеров забросил 24-ю шайбу, всего он набрал 69 очков за 42 матча. Россиянин набрал 10 очков за 11 игр в НХЛ, став первым игроком, повторившим достижение Коннора Макдэвида, которое тот установил в 2021 году.

«Сент-Луис», набрав 46 очков, занимает шестую строчку в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Тампа» с 62 баллами лидирует в Атлантическом дивизионе.

В другом матче хоккеисты «Нэшвилл Предаторз» в гостях обыграли «Колорадо Эвеланш» со счетом 7:3 (2:2, 2:0, 3:1). Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отдал результативную передачу.

Сент-Луис
3:2
2:0, 0:2, 0:0, 0:0
Б
Тампа-Бэй
Хоккей, НХЛ, Неделя 15
17.01.2026, 04:00 (МСК UTC+3)
Enterprise Center, 18096 зрителей
Главные тренеры
Джим Монтгомери
Джон Купер
Вратари
Жоэль Хофер
(00:00-59:16)
Андрей Василевский
(00:00-27:46)
Жоэль Хофер
(59:24-59:32)
Андрей Василевский
(28:03-39:59)
Жоэль Хофер
(59:39-64:58)
Андрей Василевский
(40:00-59:17)
Андрей Василевский
(59:31-59:51)
Андрей Василевский
(59:53-65:00)
1-й период
17:03
Джейк Нейберс
(Джордан Кайру, Кэм Фаулер)
17:33
Ник Бьюгстад
(Павел Бучневич)
18:40
Гейдж Гонсалвес
2-й период
28:03
Алексей Торопченко
29:51
Натан Уокер
29:59
Никита Кучеров
(Брэндон Хагель, Даррен Раддиш)
31:01
Оливер Бьоркстранд
(Никита Кучеров, Даррен Раддиш)
33:05
Джейк Гюнцель
39:30
Брэйден Шенн
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Джордан Кайру
(Сент-Луис)
Статистика
Сент-Луис
Тампа-Бэй
Штрафное время
6
4
Игра в большинстве
2
3
Голы в большинстве
0
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
