Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Юта
3
:
Сиэтл
3
Все коэффициенты
П1
2.51
X
2.51
П2
4.10
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.62
X
4.30
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
3.35
X
4.70
П2
1.92
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
1.74
X
4.50
П2
3.98
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.69
X
4.20
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
не начался
Вашингтон
:
Флорида
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Виннипег
:
Торонто
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Нью-Джерси
:
Каролина
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Оттава
:
Монреаль
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Питтсбург
:
Коламбус
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Чикаго
:
Бостон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
4
:
Айлендерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
3
:
Рейнджерс
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Баффало
4
:
Миннесота
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
Динамо Мн
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
2
:
Шанхай Дрэгонс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
0
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
6
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
3
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
1
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2

Панарин прокомментировал решение «Рейнджерс» не предлагать ему контракт

16 января стало известно, что «Рейнджерс» объявили о перестройке команды, а телеканал Sportsnet сообщил, что руководство клуба не будет предлагать Панарину новый контракт.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Российский нападающий Артемий Панарин принимает решение руководства клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» не предлагать ему новый контракт, но по-прежнему находится в замешательстве от данного факта. Комментарий Панарина приводит журналист Винс Меркольяно на своей странице в X.

16 января стало известно, что «Рейнджерс» объявили о перестройке команды, а телеканал Sportsnet сообщил, что руководство клуба не будет предлагать Панарину новый контракт.

«Трудно сказать, что я чувствую, — сказал Панарин. — Я все еще в замешательстве, но руководство решило пойти в другом направлении. Я принимаю это. Сейчас я игрок “Рейнджерс”, поэтому буду выкладываться в каждой игре на 100%».

Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. Форвард в составе клуба в регулярных чемпионатах НХЛ набрал 604 очка (204 шайбы + 400 результативных передач) в 478 матчах. Ранее в НХЛ он также играл за «Коламбус» и «Чикаго». В составе сборной России Панарин стал серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира. В Континентальной хоккейной лиге нападающий играл за подмосковный «Витязь», казанский «Ак Барс» и петербургский СКА, с которым стал обладателем Кубка Гагарина.