Панарин прокомментировал решение «Рейнджерс» не предлагать ему контракт

Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. Форвард в составе клуба в регулярных чемпионатах НХЛ набрал 604 очка (204 шайбы + 400 результативных передач) в 478 матчах. Ранее в НХЛ он также играл за «Коламбус» и «Чикаго». В составе сборной России Панарин стал серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира. В Континентальной хоккейной лиге нападающий играл за подмосковный «Витязь», казанский «Ак Барс» и петербургский СКА, с которым стал обладателем Кубка Гагарина.