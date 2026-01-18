Шайба Кузнецова помогла «Калгари» победить в матче НХЛ

Встреча в Калгари завершилась со счетом 4:2 (1:0, 3:1, 0:1) в пользу хозяев, у которых отличились Егор Шарангович (12-я минута), Адам Клапка (24), Джастин Киркленд (30) и Ян Кузнецов (32). В составе проигравших шайбами отметились Жан-Габриэль Пажо (33) и Андерс Ли (58).