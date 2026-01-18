Ричмонд
Шайба Кузнецова помогла «Калгари» победить в матче НХЛ

«Калгари» обыграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. «Калгари Флэймз» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Калгари завершилась со счетом 4:2 (1:0, 3:1, 0:1) в пользу хозяев, у которых отличились Егор Шарангович (12-я минута), Адам Клапка (24), Джастин Киркленд (30) и Ян Кузнецов (32). В составе проигравших шайбами отметились Жан-Габриэль Пажо (33) и Андерс Ли (58).

Кузнецову 23 года, россиянин набрал свое девятое очко (4 гола + 5 передач) в 35 матчах НХЛ.

«Калгари» с 46 очками занимает предпоследнее, седьмое место в таблице Тихоокеанского дивизиона, «Айлендерс» (57 очков) располагаются на второй строчке в Столичном дивизионе.

Калгари
4:2
1:0, 3:1, 0:1
Айлендерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 15
17.01.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Scotiabank Saddledome, 17358 зрителей
Главные тренеры
Райан Гуска
Патрик Руа
Вратари
Дастин Вольф
Давид Риттих
(00:00-51:56)
Давид Риттих
(57:04-57:24)
1-й период
01:00
Адам Пелек
03:31
Кайл Маклин
11:51
Егор Шарангович
(Расмус Андерссон, Кевин Бол)
16:59
Кевин Бол
2-й период
23:04
Адам Клапка
(Кевин Бол, Морган Фрост)
29:50
Джастин Кирклэнд
(Адам Клапка, Райан Ломберг)
31:49
Ян Кузнецов
(Назем Кадри, Коннор Зари)
32:21
Жан-Габриэль Пажо
(Симон Хольмстрем, Мэттью Шефер)
3-й период
49:14
Адам Пелек
57:04
Андерс Ли
(Мэттью Шефер, Калум Ритчи)
58:11
Джонатан Юбердо
Статистика
Калгари
Айлендерс
Штрафное время
4
6
Игра в большинстве
3
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит