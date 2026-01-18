Овечкин не забил в третьем матче НХЛ подряд

В последний раз 40-летний Овечкин забил 12 января в гостевом матче с «Нэшвиллом» (2:3). Всего он набрал 41 очко по системе «гол + пас» (20 + 21). На его счету 917 шайб в карьере и 994 с учетом плей-офф (917 в регулярных чемпионатах + 77 в плей-офф). По этому показателю он уступает только канадцу Уэйну Гретцки (1 016; 894 + 122).