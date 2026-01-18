Овечкин не забил в третьем матче НХЛ подряд

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин не сумел забросить шайбу в третьем матче подряд в рамках регулярного чемпионата. «Вашингтон» дома проиграл «Флориде» со счетом 2:5, потерпев второе поражение подряд.
У победителей шайбы забросили Эй Джей Грир (14-я минута), Сэм Беннетт (32), Увис Балинскис (36), Антон Лунделл (59), Картер Верхаге (60). У проигравших отметился Джейкоб Чикран (23, 31).
В последний раз 40-летний Овечкин забил 12 января в гостевом матче с «Нэшвиллом» (2:3). Всего он набрал 41 очко по системе «гол + пас» (20 + 21). На его счету 917 шайб в карьере и 994 с учетом плей-офф (917 в регулярных чемпионатах + 77 в плей-офф). По этому показателю он уступает только канадцу Уэйну Гретцки (1 016; 894 + 122).
Вратарь «Флориды» Даниил Тарасов отразил 23 броска.
«Флорида» в 47 матчах набрала 53 очка и занимает предпоследнее место в Атлантическом дивизионе, «Вашингтон» идет четвертым в Столичном дивизионе, в 49 играх набрав 54 очка. В следующем матче 20 января «Флорида» примет «Сан-Хосе», «Вашингтон» в этот же день на выезде сыграет с «Колорадо».