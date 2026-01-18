Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.69
X
4.20
П2
2.30
Хоккей. КХЛ
16:00
Лада
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.21
П2
2.91
Хоккей. НХЛ
22:00
Даллас
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.42
X
4.26
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
2
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
0
:
Эдмонтон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
7
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
2
:
Бостон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Виннипег
3
:
Торонто
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
1
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Оттава
5
:
Монреаль
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Питтсбург
3
:
Коламбус
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
6
:
Сиэтл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
4
:
Айлендерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
3
:
Рейнджерс
6
П1
X
П2

«Бостон» обыграл «Чикаго» в НХЛ, Хуснутдинов забросил 11-ю шайбу в сезоне

Шайба Хуснутдинова помогла «Бостону» одержать победу над «Чикаго» в НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. «Бостон Брюинз» на выезде обыграл «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Чикаго и завершилась волевой победой «Бостона» со счетом 5:2 (0:2, 3:0, 2:0). В составе победителей шайбы забросили Чарли Макэвой (22-я минута), Мэйсон Лорей (35, 50), Виктор Арвидссон (40) и Марат Хуснутдинов (52). За «Чикаго» отличились Райан Грин (17) и Уайатт Кайзер (19).

Хуснутдинов забросил свою 11-ю шайбу в текущем регулярном чемпионате. Всего на его счету стало 22 (11+11) очка в 44 матчах в сезоне-2025/26. Защитник «Бостона» Никита Задоров, а также форвард «Чикаго» Илья Михеев результативными действиями не отметились.

«Бостон» (58 очков), одержавший шестую победу подряд, занимает четвертое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона Восточной конференции. «Чикаго» (45) располагается на седьмой строчке в Центральном дивизионе на Западе.

В следующем матче «Чикаго» примет «Виннипег Джетс» в ночь на 20 января по московскому времени, «Бостон» в гостях сыграет с «Даллас Старз» в ночь на 21 января.

Чикаго
2:5
2:0, 0:3, 0:2
Бостон
Хоккей, НХЛ, Неделя 15
18.01.2026, 04:00 (МСК UTC+3)
United Center, 20388 зрителей
Главные тренеры
Джефф Блэшилл
Марко Штурм
Вратари
Арвид Содерблум
(00:00-54:38)
Йоонас Корписало
Арвид Содерблум
(c 59:10)
1-й период
14:11
Никита Задоров
16:14
Райан Грин
(Андре Бураковски, Коннор Бедард)
18:14
Вьятт Кайсер
(Ник Фолиньо)
2-й период
21:55
Чарли Макэвой
(Элиас Линдхольм, Давид Пастрняк)
34:51
Мейсон Лорей
(Павел Заха, Хампус Линдхольм)
39:14
Виктор Арвидссон
(Кейси Миттельштадт, Павел Заха)
3-й период
47:35
Артем Левшунов
49:01
Мейсон Лорей
(Фрейзер Минтен, Кейси Миттельштадт)
51:02
Марат Хуснутдинов
(Давид Пастрняк, Элиас Линдхольм)
Статистика
Чикаго
Бостон
Штрафное время
2
2
Игра в большинстве
1
1
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит