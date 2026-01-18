«Бостон» обыграл «Чикаго» в НХЛ, Хуснутдинов забросил 11-ю шайбу в сезоне

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. «Бостон Брюинз» на выезде обыграл «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Чикаго и завершилась волевой победой «Бостона» со счетом 5:2 (0:2, 3:0, 2:0). В составе победителей шайбы забросили Чарли Макэвой (22-я минута), Мэйсон Лорей (35, 50), Виктор Арвидссон (40) и Марат Хуснутдинов (52). За «Чикаго» отличились Райан Грин (17) и Уайатт Кайзер (19).
Хуснутдинов забросил свою 11-ю шайбу в текущем регулярном чемпионате. Всего на его счету стало 22 (11+11) очка в 44 матчах в сезоне-2025/26. Защитник «Бостона» Никита Задоров, а также форвард «Чикаго» Илья Михеев результативными действиями не отметились.
«Бостон» (58 очков), одержавший шестую победу подряд, занимает четвертое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона Восточной конференции. «Чикаго» (45) располагается на седьмой строчке в Центральном дивизионе на Западе.
В следующем матче «Чикаго» примет «Виннипег Джетс» в ночь на 20 января по московскому времени, «Бостон» в гостях сыграет с «Даллас Старз» в ночь на 21 января.
Джефф Блэшилл
Марко Штурм
Арвид Содерблум
(00:00-54:38)
Йоонас Корписало
Арвид Содерблум
(c 59:10)
14:11
Никита Задоров
16:14
Райан Грин
(Андре Бураковски, Коннор Бедард)
18:14
Вьятт Кайсер
(Ник Фолиньо)
21:55
Чарли Макэвой
(Элиас Линдхольм, Давид Пастрняк)
34:51
Мейсон Лорей
(Павел Заха, Хампус Линдхольм)
39:14
Виктор Арвидссон
(Кейси Миттельштадт, Павел Заха)
47:35
Артем Левшунов
49:01
Мейсон Лорей
(Фрейзер Минтен, Кейси Миттельштадт)
51:02
Марат Хуснутдинов
(Давид Пастрняк, Элиас Линдхольм)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит