«Бостон» обыграл «Чикаго» в НХЛ, Хуснутдинов забросил 11-ю шайбу в сезоне

Хуснутдинов забросил свою 11-ю шайбу в текущем регулярном чемпионате. Всего на его счету стало 22 (11+11) очка в 44 матчах в сезоне-2025/26. Защитник «Бостона» Никита Задоров, а также форвард «Чикаго» Илья Михеев результативными действиями не отметились.