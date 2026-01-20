Ричмонд
Свечников отметился голом в третьем матче НХЛ подряд

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Баффало» (2:1) и отличился в третьей игре подряд.

Помимо гола Свечников сделал результативную передачу на Сета Джарвиса. Российский нападающий получил шесть минут штрафа.

В предыдущем матче Свечников оформил хет-трик в ворота «Нью-Джерси» (4:1). До этого россиянин поразил ворота голкипера «Флориды» Сергея Бобровского (9:1). Всего в активе форварда 17 заброшенных шайб и 25 результативных передач в текущем сезоне.

«Каролина» набрала 66 очков после 50 матчей и лидирует в Столичном дивизионе. «Баффало» с 57 очками в 48 играх располагается на 5-й строчке Атлантического дивизиона.

В следующем матче «Каролина» в ночь на 23 января по московскому времени на выезде сыграет с «Чикаго». «Баффало» в ночь на 21 января в гостях встретится с «Нэшвиллом».

Каролина
2:1
1:1, 0:0, 1:0
Баффало
Хоккей, НХЛ, Неделя 16
19.01.2026, 21:30 (МСК UTC+3)
Lenovo Center
Главные тренеры
Род Бриндамор
Линди Рафф
Вратари
Брэндон Бусси
Укко-Пекка Луукконен
1-й период
01:33
Расмус Далин
(Джек Куинн, Джейсон Зукер)
07:04
Андрей Свечников
(Себастьян Ахо, Шон Уокер)
2-й период
27:15
Андрей Свечников
31:35
Андрей Свечников
31:35
Расмус Далин
36:10
Расмус Далин
3-й период
42:03
Оуэн Пауэр
42:10
Сет Джарвис
(Андрей Свечников, Себастьян Ахо)
57:31
Андрей Свечников
57:31
Райан Маклеод
Статистика
Каролина
Баффало
Штрафное время
6
8
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит