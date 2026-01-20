Свечников отметился голом в третьем матче НХЛ подряд

Помимо гола Свечников сделал результативную передачу на Сета Джарвиса. Российский нападающий получил шесть минут штрафа.
В предыдущем матче Свечников оформил хет-трик в ворота «Нью-Джерси» (4:1). До этого россиянин поразил ворота голкипера «Флориды» Сергея Бобровского (9:1). Всего в активе форварда 17 заброшенных шайб и 25 результативных передач в текущем сезоне.
«Каролина» набрала 66 очков после 50 матчей и лидирует в Столичном дивизионе. «Баффало» с 57 очками в 48 играх располагается на 5-й строчке Атлантического дивизиона.
В следующем матче «Каролина» в ночь на 23 января по московскому времени на выезде сыграет с «Чикаго». «Баффало» в ночь на 21 января в гостях встретится с «Нэшвиллом».
Род Бриндамор
Линди Рафф
Брэндон Бусси
Укко-Пекка Луукконен
01:33
Расмус Далин
(Джек Куинн, Джейсон Зукер)
07:04
Андрей Свечников
(Себастьян Ахо, Шон Уокер)
27:15
Андрей Свечников
31:35
Андрей Свечников
31:35
Расмус Далин
36:10
Расмус Далин
42:03
Оуэн Пауэр
42:10
Сет Джарвис
(Андрей Свечников, Себастьян Ахо)
57:31
Андрей Свечников
57:31
Райан Маклеод
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит