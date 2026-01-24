Гол Кучерова помог «Тампе» обыграть «Чикаго»

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграли «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Чикаго, завершилась победой гостей в серии буллитов со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0).
В составе «Тампы» автором гола в основное время матча стал российский нападающий Никита Кучеров (39-я минута), который также реализовал свою попытку в буллитной серии и был признан второй звездой игры. Автором победного буллита стал Доминик Джеймс. У «Чикаго» отличился Райан Грин (18).
Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 17 бросков из 18. Форвард «Чикаго» Илья Михеев нанес два броска в створ ворот и применил один силовой прием.
«Тампа» одержала третью победу подряд. «Чикаго» потерпел четвертое поражение в последних шести матчах чемпионата НХЛ.
Джефф Блэшилл
Джон Купер
Арвид Содерблум
(00:00-65:00)
Андрей Василевский
(00:00-65:00)
03:23
Ник Фолиньо
03:23
Джек Финли
03:23
Джек Финли
07:25
Арвид Содерблум
15:36
Даррен Раддиш
17:42
Райан Грин
(Ник Лардис, Оливер Мур)
17:42
Командный штраф
26:11
Артем Левшунов
38:42
Никита Кучеров
(Брэндон Хагель, Энтони Чирелли)
44:56
Джейсон Дикинсон
победный бросок: Доминик Джеймс
(Тампа-Бэй)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит