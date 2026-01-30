Овечкин испортил Америке праздник: вырубил двух соперников и догнал Гретцки

«Вашингтон» обыграл «Детройт» в матче чемпионата НХЛ и завершил самую длинную гостевую серию в сезоне. Александр Овечкин добился исторического достижения, а вместе с этим едва не покалечил своих соперников.
«Мы не бросаем бороться»
«Вашингтон Кэпиталз» подошел к долгожданному окончанию самой длительной гостевой серии в этом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в плохом расположении духа. Поводов для радости у подопечных Спенсера Карбери действительно было мало. До заключительного шестого матча на выезде кряду «столичные» потерпели четыре поражение в пяти предыдущих играх и, как сам написал автор материалов на официальном сайте «Вашингтона» Майк Фогель, «набрали жалкие три очка из десяти возможных».
Накануне «Кэпиталз» были разбиты в штате Вашингтон местным «Сиэтл Кракен» со счетом 5:1. Главный тренер гостей Спенсер Карбери после матча признался, что разочарован игрой своей командой, которая «была обыграна по всем статьям». Дополнительным унижением для его подопечных в этой игре мог стать хет-трик Джареда Макканна, но судьи отменили его третий гол и вместо этого наказали «Сиэтл» двойным малым штрафом, после чего заброшенной шайбой в большинстве отметился Александр Овечкин. Впрочем, очередной голеадорский подвиг российского снайпера никак не помог «Вашингтону».
«Думаю, все знают: неважно, какой счет на табло, — мы никогда не бросаем играть и бороться. Мой гол был важным, но у нас были еще шансы, которые мы не реализовали. Мы должны распоряжаться шайбой с умом. Мы смотрим видео, разбираем моменты, понимаем, как должны действовать, но иногда это все просто не работает. У соперника были хорошие отскоки, нам же иногда не хватает таких удачных отскоков. Не думаю, что между нами имеется недопонимание при игре в формате “5 на 5”. У нас были моменты в первом периоде. Реализуй мы хотя бы один из них, игра могла бы пойти совершенно по-другому. Нам надо продолжать усердно трудиться», — заявил Овечкин.
Затяжные гастроли «Вашингтон» завершил сегодня. Вернувшись на Восток США, «Кэпиталз» встретились в Детройте с местными «Ред Уингз». Для обеих команд этот матч стал уже третьим и заключительным очным в рамках текущего розыгрыша «регулярки». Предыдущие две игры завершились в пользу «краснокрылых» (5:2, 3:2 ОТ). Накануне новой встречи с «Кэпс» подопечные Тодда Маклеллана выиграли девять матчей из 14 в 2026 году и закрепились в списке лидеров Восточной конференции и Атлантического дивизиона.
«Ред Уингз» сейчас невероятно близки к тому, чтобы прервать полосу неудач и впервые за десять лет пробиться в плей-офф. У «Кэпиталз» же задача выхода в плей-офф рискует быть проваленной. До сегодняшней игры «столичные» на восемь очков отставали от зоны уайлд-кард. Столь длительная гостевая серия в плане результатов стала одной из худших за всю историю франшизы. Последний раз «Вашингтон» в рамках подобных долгих гастролей выступил так плохо в сезоне-2003/04, который ознаменовался масштабной распродажей игроков команды и победой в драфт-лотерее, после которой клуб получил право заполучить Александра Овечкина.
Курьезный гол едва не лишил Овечкина победы
Сумасшедший по своему развитию матч в Детройте стал кульминацией всех взлетов и падений, которые пережили игроки «Вашингтона» за последние пару месяцев. Нервотрепка для «Кэпиталз» началась на первых же минутах встречи, когда подопечные Карбери получили удаление за выброс шайбы за пределы площадки. При игре в формате «4 на 5» «столичные» формально пропустили, после чего «Литтл Сизарс-арена» буквально взорвалась: Патрик Кейн сделал классную передачу на левый край, откуда Алекс Дебринкэт исполнил точный щелчок.
Весь Детройт поздравлял с этим голом не его автора, а Кейна, который к этому моменту набрал исторический 1375-й результативный балл, сделавший именитого форварда самым результативным игроком в истории НХЛ среди тех, кто родился на территории США. Однако судьи на время отменили праздник: после просмотра видеоповтора арбитры зафиксировали офсайд и не засчитали гол «Ред Уингз».
«Вашингтон» очень вовремя прочувствовал момент. Пока «Детройт» приходил в себя после столь ощутимого огорчения, гости укололи хозяев площадки еще больнее.
Во-первых, свое веское слово произнес Александр Овечкин. 40-летний российский ветеран в ходе одной смены умудрился вырубить сразу двух соперников. Сперва от его силового приема пострадал шведский нападающий «Детройта» Эльмер Седерблом, а затем на лед упал и канадский защитник «Ред Уингз» Бен Шьяро.
Чуть позднее от действий Овечкина мог серьезно пострадать еще один игрок «Детройта». Канадский защитник Трэвис Хамоник в результате столкновения с россиянином не удержался на ногах и упал, оказавшись под русским гигантом. Овечкин, сделав шаг, случайно наступил на руку канадцу. Тот ее резко отдернул и ясно указал на болевые ощущения. Александр Михайлович, увидев, что, возможно, нанес сопернику порез лезвием конька, моментально обратился к арбитрам с требованием остановить матч. Хамоник после этого отправился в раздевалку за медицинской помощью. К счастью, канадский защитник вскоре вернулся в игру.
Во-вторых, «столичные» чуть позднее после незасчитанного гола «Детройта» организовали мощное давление в чужой зоне и завершили его точным выстрелом Ника Дауда, который официально открыл счет в матче. После этой шайбы «Кэпиталз» перехватили инициативу и действовали по большей части лучше и агрессивнее «Детройта». Подопечные Карбери явно превосходили соперника по количеству бросков в створ, но впоследствии сами придумали себе проблемы. Ненужным удалением «Вашингтон» отнял у себя много сил, после чего пропустил результативную атаку. Патрик Кейн увидел на синей линии Бена Шьяро и ассистировал тому под мощный щелчок. На этот раз прославленный форвард официально отметился голевой передачей и, опередив Майка Модано по очкам в чемпионатах НХЛ, стал самым результативным игроком в истории лиги, родившимся в США.
Примечательно, что сегодняшний матч стал первым с марта 1997 года, в рамках которого на льду встретились лучший снайпер в истории чемпионатов НХЛ и рекордсмен лиги по очкам среди игроков, кто родился в Штатах. Почти 30 лет назад в этом положении находились Уэйн Гретцки и Джо Маллен. Сегодня в эту историю вошли Александр Овечкин и Патрик Кейн.
Овечкин, впрочем, и без этого успел переписать очередные страницы в истории НХЛ. В середине третьего периода при счете 1:1 Александр Михайлович записал на свой счет результативный пас в эпизоде с не самым очевидным голом Дилана Строума, который арбитры отказались отменить, не увидев в действиях автора заброшенной шайбы помехи вратарю.
Для Овечкина эта передача ознаменовалась сразу двумя событиями:
- 40-летний россиянин набрал 1669-е очко в карьере в чемпионатах НХЛ и сравнялся с Гретцки по числу результативных баллов, набранных за один клуб. Ови всю карьеру в НХЛ выступает за «Вашингтон», Гретцки свои 1669 очков из почти трех тысяч баллов набрал только за «Эдмонтон Ойлерз». По этому показателю российский форвард «Кэпиталз» разделил с канадцем пятую строчку в истории лиги. Выше только Горди Хоу (1809 очков за «Детройт»), Стив Айзерман (1755 очков за «Детройт»), действующий капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (1744 очков за «Питтсбург») и Марио Лемье (1723 очка за «Питтсбург»);
- Овечкин достиг отметки в 1816 очков (996 голов и 820 передач) за карьеру в НХЛ с учетом чемпионатов и плей-офф. По этому показателю он догнал Марселя Дионна и разделил с ним десятое место в списке лучших бомбардиров НХЛ в истории. Абсолютным рекордсменом лиги по очкам в чемпионатах и плей-офф является Гретцки (3237 очков).
Спустя пять минут после того, как «Вашингтон» вышел вперед, «Кэпиталз» организовали еще один гол и укрепили свое преимущество. Казалось, победа уже у них в кармане, но в последние две минуты «столичные» умудрились загнать себя в тупик. Алекс Дебринкэт сперва отличился точным броском с близкого расстояния, а через 30 секунд стал автором очень курьезного гола. Форвард «Детройта» просто вбросил шайбу в чужую зону по борту, но снаряд дважды отскочил очень неудачно для голкипера гостей и влетел в ворота: Чарли Линдгрен был застигнут врасплох. Именно об этом накануне говорил Овечкин, отмечая, как везет соперникам «Вашингтона» с удачными отскоками.
В итоге «Кэпиталз» упустили победу в основное время матча, но все же добились своего в буллитной серии. Линдгрен с одним броском «Детройта» справился, а Дилан Строум, Райан Леонард и автор победного буллита Ник Дауд свои попытки использовали безошибочно.
4:3 (после буллитов) — «Вашингтон» завершил длинную гостевую серию важной победой и слегка улучшил свое положение в борьбе за попадание в плей-офф. До перерыва на Олимпийские игры «Кэпиталз» проведут еще четыре матча. «Столичные» сыграют дома с «Каролиной Харрикейнз», «Нью-Йорк Айлендерс» и «Нэшвилл Предаторз», а также нанесут визит в Филадельфию к «Флайерз».
Автор: Андрей Сенченко
Тодд Маклеллан
Спенсер Карбери
Джон Гибсон
(00:00-57:14)
Чарли Линдгрен
(00:00-65:00)
Джон Гибсон
(58:20-58:25)
Джон Гибсон
(59:07-65:00)
01:06
Джон Карлсон
06:27
Ник Дауд
(Джейкоб Чикран, Коннор Макмайкл)
17:58
Тревор ван Римсдайк
24:45
Чарли Линдгрен
29:52
Бен Чиаро
(Алекс Дебринкэт, Патрик Кейн)
46:12
Бен Чиаро
49:36
Дилан Строум
(Александр Овечкин, Джейкоб Чикран)
49:36
Командный штраф
51:52
Командный штраф
54:44
Деклэйн Чисхольм
(Джейкоб Чикран, Дилан Строум)
58:20
Алекс Дебринкэт
(Дилан Ларкин, Эндрю Копп)
59:07
Алекс Дебринкэт
(Мориц Зайдер)
победный бросок: Ник Дауд
(Вашингтон)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит