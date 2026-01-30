Овечкин испортил Америке праздник: вырубил двух соперников и догнал Гретцки

«Думаю, все знают: неважно, какой счет на табло, — мы никогда не бросаем играть и бороться. Мой гол был важным, но у нас были еще шансы, которые мы не реализовали. Мы должны распоряжаться шайбой с умом. Мы смотрим видео, разбираем моменты, понимаем, как должны действовать, но иногда это все просто не работает. У соперника были хорошие отскоки, нам же иногда не хватает таких удачных отскоков. Не думаю, что между нами имеется недопонимание при игре в формате “5 на 5”. У нас были моменты в первом периоде. Реализуй мы хотя бы один из них, игра могла бы пойти совершенно по-другому. Нам надо продолжать усердно трудиться», — заявил Овечкин.