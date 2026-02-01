«Флорида» проиграла «Виннипегу», у Бобровского 19 сэйвов

В составе победителей по голу забили Коул Перфетти и Марк Шайфли. Нападающий Владислав Наместников без очков.
У «пантер» отличился Ээту Луостаринен. Голкипер Сергей Бобровский отразил 19 бросков из 21.
Хоккей, НХЛ, Неделя 17
1.02.2026, 00:05 (МСК UTC+3)
Amerant Bank Arena, 19895 зрителей
Главные тренеры
Пол Морис
Скотт Арниел
Вратари
Сергей Бобровский
(00:00-12:29)
Эрик Комри
Сергей Бобровский
(12:35-59:17)
1-й период
06:24
Коул Кепке
07:21
Сэм Беннетт
09:32
Командный штраф
12:35
Логан Стэнли
14:40
Эту Луостаринен
(Эван Родригес, Густав Форслинг)
15:21
Сандис Вильманис
2-й период
38:51
Увис Балинскис
3-й период
48:34
Коул Перфетти
(Габриэль Виларди, Адам Лаури)
55:46
Марк Шайфли
(Кайл Коннор, Густав Нюквист)
57:00
Аарон Экблад
Статистика
Флорида
Виннипег
Штрафное время
10
4
Игра в большинстве
2
5
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит