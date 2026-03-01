Ричмонд
«Сиэтл» обыграл «Ванкувер» в матче НХЛ

«Ванкувер» потерпел пятое поражение подряд в НХЛ, уступив «Сиэтлу».

Источник: John Locher/AP/TASS

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. «Сиэтл Кракен» обыграл «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая прошла в Сиэтле, завершилась победой хозяев со счетом 5:1 (2:0, 1:1, 2:0). У победителей шайбы забросили Винс Данн (8-я минута), Чендлер Стивенсон (11), Джордан Эберле (34, 58) и Мэттью Бенирс (52). Гол гостей на счету Лиама Эгрена (29).

«Ванкувер» потерпел пятое поражение подряд и с 43 очками идет на последнем месте в Тихоокеанском дивизионе, где «Сиэтл» (65 баллов) занимает четвертую позицию.

В другом матче «Даллас Старз» на своем льду в овертайме обыграл «Нэшвилл Предаторз» со счетом 3:2 (0:2, 1:0, 1:0, 1:0).

Сиэтл
5:1
2:0, 1:1, 2:0
Ванкувер
Хоккей, НХЛ, Неделя 19
1.03.2026, 06:00 (МСК UTC+3)
Climate Pledge Arena, 17151 зритель
Главные тренеры
Дэн Байлсма
Адам Фут
Вратари
Джой Даккорд
Кевин Ланкинен
(00:00-54:37)
Кевин Ланкинен
(c 57:00)
1-й период
07:36
Винс Данн
(Чендлер Стивенсон)
10:20
Чендлер Стивенсон
(Адам Ларссон, Джейден Шварц)
2-й период
28:28
Лиам Эгрен
(Конор Гарлэнд, Пьер-Оливье Жозеф)
29:37
Райкер Эванс
33:47
Джордан Эберле
37:29
Каапо Какко
37:29
Филип Гронек
3-й период
40:00
Джаред Маккэн
51:46
Дрю О`Коннор
51:46
Дрю О`Коннор
51:56
Мэттью Бенайерс
(Джордан Эберле, Чендлер Стивенсон)
52:22
Пьер-Оливье Жозеф
57:00
Джордан Эберле
(Джаред Маккэн, Джейми Олексяк)
Статистика
Сиэтл
Ванкувер
Штрафное время
6
16
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
1
0
