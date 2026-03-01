«Сиэтл» обыграл «Ванкувер» в матче НХЛ

Встреча, которая прошла в Сиэтле, завершилась победой хозяев со счетом 5:1 (2:0, 1:1, 2:0). У победителей шайбы забросили Винс Данн (8-я минута), Чендлер Стивенсон (11), Джордан Эберле (34, 58) и Мэттью Бенирс (52). Гол гостей на счету Лиама Эгрена (29).