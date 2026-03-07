Малкина дисквалифицировали на 5 матчей за удар игрока клюшкой

НЬЮ-ЙОРК, 7 марта. /ТАСС/. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отстранен на пять матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за удар в лицо клюшкой шведского защитника и капитана «Баффало» Расмуса Далина. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Инцидент произошел на первой минуте второго периода. После удара клюшкой в лицо Малкин получил удаление до конца игры. Встреча прошла 6 марта и завершилась поражений «Питтсбурга» со счетом 1:5.
Малкину 39 лет, он является трехкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» (2009, 2016, 2017). В текущем сезоне россиянин провел 46 матчей, в которых забросил 13 шайб и сделал 34 результативные передачи. В декабре хоккеист получил травму, в результате которой пропустил 15 игр.
«Питтсбург» занимает 2-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 75 очков в 61 матче. Малкин пропустит игры команды против «Филадельфии» (в ночь на 8 марта по московскому времени), «Бостона» (вечером 8 марта) «Каролины» (в ночь на 11 марта), «Вегаса» (в ночь на 13 марта) и «Юты» (в ночь на 15 марта).