Ничушкин забросил шайбу и победный буллит в матче НХЛ с «Далласом»

ВАШИНГТОН, 7 марта. /ТАСС/. «Колорадо» обыграл «Даллас» в серии буллитов со счетом 5:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин за 14 секунд до конца третьего периода забросил шайбу и помог команде перевести игру в овертайм.
Также Ничушкин отличился в серии буллитов, его бросок стал победным для «Колорадо». После 52 матчей текущего сезона россиянин забросил 13 шайб и отдал 24 голевые передачи. Защитник «Далласа» Илья Любушкин и нападающий «Колорадо» Захар Бардаков не отметились результативными действиями.
«Колорадо» и «Даллас» выступают в Центральном дивизионе и занимают первое и второе места соответственно. «Колорадо» после 61 матча набрал 93 очка, у «Далласа» 86 очков после 62 встреч. В следующем матче «Колорадо» 8 марта примет «Миннесоту», «Даллас» в ночь на 9 марта по московскому времени дома сыграет с «Чикаго».
Ранее ТАСС сообщал, что «Флорида» обыграла «“Детройт” (3:1) благодаря 28 сейвам Сергея Бобровского.
Глен Гулутзан
Джаред Беднар
Джейк Эттинджер
(00:00-44:56)
Маккензи Блэквуд
(00:00-16:43)
Джейк Эттинджер
(45:20-65:00)
Маккензи Блэквуд
(16:48-21:52)
Скотт Уэджвуд
(21:52-54:05)
Скотт Уэджвуд
(54:40-58:13)
Скотт Уэджвуд
(59:45-65:00)
02:28
Оскар Бек
03:33
Кэйл Макар
(Мартин Нечас, Нэйтан Маккиннон)
05:56
Джек Друри
07:11
Миро Хейсканен
(Джейсон Робертсон, Уайатт Джонстон)
10:39
Уайатт Джонстон
(Джейсон Робертсон, Миро Хейсканен)
16:07
Джастин Хрыковиан
(Маврик Бурк)
16:48
Джастин Хрыковиан
19:46
Маврик Бурк
19:58
Нэйтан Маккиннон
(Кэйл Макар, Мартин Нечас)
21:52
Джейми Бенн
(Джастин Хрыковиан, Маврик Бурк)
28:06
Мартин Нечас
(Нэйтан Маккиннон, Габриэль Ландескуг)
28:11
Сэм Стил
39:43
Джош Мэнсон
45:20
Бретт Кулак
46:56
Командный штраф
54:40
Нэйтан Бастиан
59:45
Валерий Ничушкин
(Брок Нельсон, Мартин Нечас)
победный бросок: Валерий Ничушкин
(Колорадо)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит