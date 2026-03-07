Ничушкин забросил шайбу и победный буллит в матче НХЛ с «Далласом»

«Колорадо» и «Даллас» выступают в Центральном дивизионе и занимают первое и второе места соответственно. «Колорадо» после 61 матча набрал 93 очка, у «Далласа» 86 очков после 62 встреч. В следующем матче «Колорадо» 8 марта примет «Миннесоту», «Даллас» в ночь на 9 марта по московскому времени дома сыграет с «Чикаго».