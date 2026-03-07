Ричмонд
Подколзин отметился голом в матче «Эдмонтона» против «Каролины»

Шайба Подколзина не спасла «Эдмонтон» от поражения в матче НХЛ с «Каролиной».

Источник: Reuters

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. «Каролина Харрикейнз» в гостях обыграла «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Эдмонтоне и завершилась со счетом 6:3 (2:1, 1:1, 3:1) в пользу гостей. У победителей дубль оформил Джексон Блейк (48-я и 60-я минуты), по шайбе забросили Шейн Гостисбеер (12), Николай Элерс (13), Джордан Мартинук (22) и Джордан Стаал (59). У «Эдмонтона» дважды отличился Зак Хайман (11, 52), одну шайбу забросил Василий Подколзин (24).

Подколзин забросил свою 14-ю шайбу в текущем сезоне, на его счету 28 (14+14) очков в 63 матчах. Выступающие за «Каролину» форвард Андрей Свечников и защитник Александр Никишин результативными действиями не отметились.

«Каролина» (86 очков) возглавляет таблицу Столичного дивизиона. «Эдмонтон» (63) занимает третье место в Тихоокеанском дивизионе. В следующем матче «Каролина» в гостях сыграет с «Калгари Флэймз» в ночь на 8 марта по московскому времени, а «Эдмонтон» в ночь на 9 марта на выезде встретится с «Вегас Голден Найтс».

В другом матче «Анахайм Дакс» дома обыграл «Монреаль Канадиенс» со счетом 6:5 Б (2:2, 1:0, 2:3, 0:0, 1:0). Форвард «Монреаля» Иван Демидов реализовал один из послематчевых буллитов.

Эдмонтон
3:6
1:2, 1:1, 1:3
Каролина
Хоккей, НХЛ, Неделя 20
7.03.2026, 05:00 (МСК UTC+3)
Rogers Place, 18347 зрителей
Главные тренеры
Крис Ноблок
Род Бриндамор
Вратари
Тристан Джарри
(00:00-57:31)
Фредерик Андерсен
(00:00-07:47)
Тристан Джарри
(c 58:39)
Фредерик Андерсен
(07:54-46:46)
Фредерик Андерсен
(c 47:32)
1-й период
07:54
Зак Хаймэн
10:43
Зак Хаймэн
(Коннор Макдэвид, Маттиас Экхольм)
11:20
Шейн Гостисбеер
(Себастьян Ахо, Сет Джарвис)
12:06
Николай Элерс
17:46
Тэйлор Холл
2-й период
21:37
Джордан Мартинук
(Николай Элерс, К`Андре Миллер)
23:20
Василий Подколзин
39:21
Коннор Макдэвид
3-й период
47:32
Джексон Блэйк
(Тэйлор Холл, К`Андре Миллер)
48:50
Маттиас Экхольм
50:40
К`Андре Миллер
51:43
Зак Хаймэн
(Леон Драйзайтль, Эван Бушар)
58:39
Джордан Стаал
(К`Андре Миллер)
59:31
Джексон Блэйк
(Логан Стэнковен, Шон Уокер)
Статистика
Эдмонтон
Каролина
Штрафное время
6
4
Игра в большинстве
2
3
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит