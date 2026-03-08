Америка увидела выдающийся матч русского бомбардира! Кучеров раздавал шикарные пасы и выбил 100 очков за сезон

Перед матчем с «Торонто» отставание Никиты Кучерова в гонке бомбардиров от Нэйтана Маккиннона и Коннора Макдэвида составляло 7 и 10 результативных баллов соответственно. В последнее время главная звезда «Тампы» немного сбавил в плане набора очков — в прошлых четырех встречах на его счету было лишь 2 заброшенные шайбы. Причем во всех этих матчах «Молнии» еще и потерпели поражения.
К счастью для команды Джона Купера, в ночь с субботы на воскресенье по московскому времени ей в соперники достался бедовый «Торонто». Мэттьюс и компания оглушительно проваливают сезон и не могут победить уже 6 матчей подряд. «Тампа» продлила мучения одной из самых популярных команд планеты. Кучеров сыграл в этом ключевую роль и вновь включился в гонку за «Арт Росс Трофи».
Интересно, что почти все голы были забиты в первом периоде. «Мэйпл Лифс» открыли счет уже на четвертой минуте. Но потом пропустили 4 безответные шайбы. Меньше чем через минуту после пропущенного гола Кучеров организовал ответ — Никита отпасовал на Райана Макдону, который бросил и сравнял счет. Россиянин вернулся в битву лучших бомбардиров и ассистентов НХЛ!
Еще 3 шайбы в исполнении гостей пришлись на вторую половину стартовой двадцатиминутки. И вновь не обошлось без участия Кучерова, который своими руками создал два из трех этих голешников. 86-й номер «Лайтнинг» набросил на ворота, а Джейк Гюнцель был первым на добивании.
Далее отличился Кори Перри — заслуженный ветеран вернулся в «Тампу» и забил в первом же матче после обмена. Этот гол стал единственным, в котором не принял участия русский гений. И всего через полторы минуты Куч нарисовал очередную красоту. Никита в большинстве сделал передачу на Оливера Бьоркстранда через 3 клюшки — ни один из игроков «Торонто» не смог перехватить шайбу, пущенную двукратным обладателем Кубка Стэнли. Получилось очень красиво.
Пятую шайбу в ворота «Торонто» отправил Брэндон Хагель, которому ассистировал все тот же Никита Кучеров, оформивший ассистентский покер. Тотальное доминирование!
«Тампа» прервала серию из четырех поражений подряд и одержала уверенную победу — 5:2. А на счету российского форварда теперь 100 очков — ему удалось значительно сократить отставание от двух Маков. Теперь у Куча нет права на ошибку — чтобы стать самым результативным игроком сезона, ему нужно устраивать подобные перформансы почти в каждой игре. Но для одного из лучших плеймейкеров в истории НХЛ нет ничего невозможного. Он это неоднократно доказывал.
Крэйг Беруби
Джон Купер
Энтони Столарц
(00:00-06:14)
Андрей Василевский
(00:00-26:53)
Энтони Столарц
(06:41-55:30)
Андрей Василевский
(c 27:34)
Энтони Столарц
(c 55:41)
04:50
Матиас Маччелли
(Вильям Нюландер)
05:36
Райан Макдона
(Никита Кучеров, Брэйден Пойнт)
06:41
Конор Джики
12:14
Макс Доми
12:14
Шарль-Эдуард Д'Астус
12:30
Джейк Гюнцель
(Брэйден Пойнт, Никита Кучеров)
13:48
Кори Перри
(Энтони Чирелли, Брэндон Хагель)
14:31
Брэндон Карло
15:06
Оливер Бьоркстранд
(Никита Кучеров, Джейк Гюнцель)
17:49
Даррен Раддиш
27:34
Трой Стэчер
31:33
Скотт Сабурин
34:22
Командный штраф
40:16
Симон Бенуа
55:41
Брэндон Хагель
(Энтони Чирелли, Никита Кучеров)
59:29
Николас Робертсон
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит