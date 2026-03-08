Америка увидела выдающийся матч русского бомбардира! Кучеров раздавал шикарные пасы и выбил 100 очков за сезон

«Тампа» прервала серию из четырех поражений подряд и одержала уверенную победу — 5:2. А на счету российского форварда теперь 100 очков — ему удалось значительно сократить отставание от двух Маков. Теперь у Куча нет права на ошибку — чтобы стать самым результативным игроком сезона, ему нужно устраивать подобные перформансы почти в каждой игре. Но для одного из лучших плеймейкеров в истории НХЛ нет ничего невозможного. Он это неоднократно доказывал.