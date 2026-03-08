Ричмонд
Кучерова признали второй звездой дня в НХЛ

Нападающий «Тампы» отдал четыре голевые передачи в матче с «Торонто» и достиг отметки в 100 набранных очков в текущем сезоне.

Источник: AP 2024

НЬЮ-ЙОРК, 8 марта. /ТАСС/. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В ночь на воскресенье «Тампа» на выезде со счетом 5:2 обыграла «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Кучеров отдал четыре голевые передачи и достиг отметки в 100 набранных очков в текущем сезоне. После 57 матчей на счету россиянина 32 гола и 68 голевых передач. В гонке лучших бомбардиров лиги в текущем сезоне Кучеров занимает третье место, уступая только канадским нападающим Коннору Макдэвиду (106 очков) и Натану Маккиннону (103).

Торонто
2:5
1:4, 0:0, 1:1
Тампа-Бэй
Хоккей, НХЛ, Неделя 20
8.03.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Scotiabank Arena, 18514 зрителей
Главные тренеры
Крэйг Беруби
Джон Купер
Вратари
Энтони Столарц
(00:00-06:14)
Андрей Василевский
(00:00-26:53)
Энтони Столарц
(06:41-55:30)
Андрей Василевский
(c 27:34)
Энтони Столарц
(c 55:41)
1-й период
04:50
Матиас Маччелли
(Вильям Нюландер)
05:36
Райан Макдона
(Никита Кучеров, Брэйден Пойнт)
06:41
Конор Джики
12:14
Макс Доми
12:14
Шарль-Эдуард Д'Астус
12:30
Джейк Гюнцель
(Брэйден Пойнт, Никита Кучеров)
13:48
Кори Перри
(Энтони Чирелли, Брэндон Хагель)
14:31
Брэндон Карло
15:06
Оливер Бьоркстранд
(Никита Кучеров, Джейк Гюнцель)
17:49
Даррен Раддиш
2-й период
27:34
Трой Стэчер
31:33
Скотт Сабурин
34:22
Командный штраф
3-й период
40:16
Симон Бенуа
55:41
Брэндон Хагель
(Энтони Чирелли, Никита Кучеров)
59:29
Николас Робертсон
Статистика
Торонто
Тампа-Бэй
Штрафное время
13
11
Игра в большинстве
3
4
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
