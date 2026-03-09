Ричмонд
«Питтсбург» отыгрался с 0:3 и победил «Бостон», у Чинахова гол и передача

«Питтсбург» победил «Бостон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.

Источник: Reuters

У хозяев заброшенными шайбами отметились Коннор Девар, Энтони Манта (дубль), Томас Новак и российский нападающий Егор Чинахов (также на его счету результативная передача). В сезоне-2025/26 25-летний Чинахов в 54 матчах набрал 24 (14+10) очка.

У гостей забили Павел Заха (хет-трик) и Давид Пастрняк.

Во втором периоде «Питтсбург» проигрывал со счетом 0:3, однако затем забил четыре гола подряд.

«Пингвинз» прервали серию из трех поражений. Они занимают шестое место в таблице Восточной конференции с 78 очками после 63 игр. «Брюинз» (76 очков после 63 игр) располагаются на восьмом месте.

Питтсбург
5:4
0:1, 1:2, 3:1
ОТ
Бостон
Хоккей, НХЛ, Неделя 20
8.03.2026, 23:30 (МСК UTC+3)
PPG Paints Arena, 18029 зрителей
Главные тренеры
Дэн Мьюз
Марко Штурм
Вратари
Артур Шилов
Йоонас Корписало
1-й период
07:38
Егор Чинахов
09:27
Павел Заха
(Морган Гики, Чарли Макэвой)
2-й период
26:10
Крис Летанг
26:10
Майкл Эйссимонт
28:47
Павел Заха
(Виктор Арвидссон, Джонатан Аспирот)
32:23
Давид Пастрняк
33:44
Джонатан Аспирот
34:06
Хампус Линдхольм
34:44
Егор Чинахов
(Эрик Карлссон, Рикард Ракелль)
39:56
Илья Соловьев
3-й период
46:02
Коннор Девар
(Райан Ши)
46:35
Энтони Манта
(Илья Соловьев, Томас Новак)
48:34
Павел Заха
(Джонатан Аспирот, Виктор Арвидссон)
51:18
Энтони Манта
(Эрик Карлссон, Паркер Уотерспун)
53:28
Паркер Уотерспун
Овертайм
60:17
Томас Новак
Статистика
Питтсбург
Бостон
Штрафное время
8
6
Игра в большинстве
2
3
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит