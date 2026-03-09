«Питтсбург» отыгрался с 0:3 и победил «Бостон», у Чинахова гол и передача

У хозяев заброшенными шайбами отметились Коннор Девар, Энтони Манта (дубль), Томас Новак и российский нападающий Егор Чинахов (также на его счету результативная передача). В сезоне-2025/26 25-летний Чинахов в 54 матчах набрал 24 (14+10) очка.