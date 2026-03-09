Два белорусских хоккеиста заработали очки в НХЛ

Защитник «Чикаго Блэкхокс» Артем Левшунов в выездном мачте против «Далласа» отдал результативную передачу. Всего в этом поединке он провел на льду 18 минут, из них чуть более двух с половиной минут отыграл в меньшинстве. Эту встречу 20-летний уроженец Жлобина завершил с показателем полезности «+1».