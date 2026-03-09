Два белорусских хоккеиста заработали очки в НХЛ

МИНСК, 9 мар — Sputnik. Два белорусских хоккеиста — Артем Левшунов и Илья Соловьев — сумели заработать результативные баллы в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает Sputnik.
Защитник «Чикаго Блэкхокс» Артем Левшунов в выездном мачте против «Далласа» отдал результативную передачу. Всего в этом поединке он провел на льду 18 минут, из них чуть более двух с половиной минут отыграл в меньшинстве. Эту встречу 20-летний уроженец Жлобина завершил с показателем полезности «+1».
Однако «Чикаго» уступило в овертайме «Далласу» со счетом 4:3.
Всего в этом сезоне НХЛ Левшунов провел 58 матчей, в которых набрал 23 (2+21) очка, его показатель полезности составляет «-31».
Еще один белорусский защитник — Илья Соловьев из «Питтсбурга» — также сумел отдать результативную передачу в домашнем матче НХЛ против «Бостона». На 46-й минуте встречи игрок заработал ассистентский балл при шайбе Энтони Манты, в этот момент «пингвины» сравняли счет, совершив камбэк с 0:3.
Айс-тайм белоруса составил 14 минут 12 секунд, из них — 0:51 в меньшинстве. Соловьев отметился 1 (0+1) результативным баллом, а также показателем полезности «0».
Что касается итогов матча, то «пингвины» смогли обыграть своих соперников со счетом 5:4.
В текущем сезоне игрок провел в лиге 22 матча, в которых набрал 7 (1+6) очков. Показатель полезности белорусского защитника составляет «+5», также он заработал 12 минут штрафного времени.