Два белорусских хоккеиста заработали очки в НХЛ

Оба белорусских защитника отдали точные передачи, в одном случае это помогло команде одержать победу, а в другом клуб проиграл.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 9 мар — Sputnik. Два белорусских хоккеиста — Артем Левшунов и Илья Соловьев — сумели заработать результативные баллы в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает Sputnik.

Защитник «Чикаго Блэкхокс» Артем Левшунов в выездном мачте против «Далласа» отдал результативную передачу. Всего в этом поединке он провел на льду 18 минут, из них чуть более двух с половиной минут отыграл в меньшинстве. Эту встречу 20-летний уроженец Жлобина завершил с показателем полезности «+1».

Однако «Чикаго» уступило в овертайме «Далласу» со счетом 4:3.

Всего в этом сезоне НХЛ Левшунов провел 58 матчей, в которых набрал 23 (2+21) очка, его показатель полезности составляет «-31».

Еще один белорусский защитник — Илья Соловьев из «Питтсбурга» — также сумел отдать результативную передачу в домашнем матче НХЛ против «Бостона». На 46-й минуте встречи игрок заработал ассистентский балл при шайбе Энтони Манты, в этот момент «пингвины» сравняли счет, совершив камбэк с 0:3.

Айс-тайм белоруса составил 14 минут 12 секунд, из них — 0:51 в меньшинстве. Соловьев отметился 1 (0+1) результативным баллом, а также показателем полезности «0».

Что касается итогов матча, то «пингвины» смогли обыграть своих соперников со счетом 5:4.

В текущем сезоне игрок провел в лиге 22 матча, в которых набрал 7 (1+6) очков. Показатель полезности белорусского защитника составляет «+5», также он заработал 12 минут штрафного времени.