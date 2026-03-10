Ричмонд
Хоккей. НХЛ
11.03
Баффало
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.60
П2
3.75
Хоккей. НХЛ
11.03
Бостон
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.30
П2
3.07
Хоккей. НХЛ
11.03
Каролина
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.76
X
4.50
П2
3.86
Хоккей. НХЛ
11.03
Монреаль
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.41
П2
3.28
Хоккей. НХЛ
11.03
Рейнджерс
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.26
X
4.20
П2
2.72
Хоккей. НХЛ
11.03
Тампа-Бэй
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.80
П2
4.28
Хоккей. НХЛ
11.03
Флорида
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.76
Хоккей. НХЛ
11.03
Сент-Луис
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.66
X
4.10
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
11.03
Даллас
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.20
П2
3.15
Хоккей. НХЛ
11.03
Миннесота
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.30
П2
3.07
Хоккей. НХЛ
11.03
Виннипег
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.30
П2
2.77
Хоккей. НХЛ
11.03
Колорадо
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.60
П2
3.32
Хоккей. НХЛ
11.03
Сиэтл
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.20
П2
2.53
Хоккей. КХЛ
не начался
Ак Барс
:
Спартак
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Нефтехимик
:
Трактор
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
ЦСКА
:
Сочи
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
0
:
Барыс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
0
:
Оттава
2
П1
X
П2

Панарин обошел Ковалева по матча НХЛ с несколькими результативными действиями

Нападающий «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин помог своей команде одержать победу над «Коламбусом» (5:4 ОТ) в матче регулярного сезона НХЛ.

Источник: Reuters

Россиянин в этой встрече отметился голом и результативной передачей перед решающей шайбой в овертайме.

На счету Панарина стал 275 игр за карьеру в НХЛ с несколькими набранными очками.

По этому показателю Панарин обошел Алексея Ковалева (274) и приблизился к топ-5 лучших среди российских хоккеистов в НХЛ.

Выше Панарина из числа россиян идут Павел Дацюк (282), Александр Могильный (305), Никита Кучеров (360), Евгений Малкин (425) и Александр Овечкин (501).

Коламбус
4:5
1:2, 2:1, 1:1
ОТ
Лос-Анджелес
Хоккей, НХЛ, Неделя 21
9.03.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Nationwide Arena, 14838 зрителей
Главные тренеры
Рик Боунесс
Ди Джей Смит
Вратари
Джет Гривз
(00:00-62:34)
Антон Форсберг
(00:00-62:34)
1-й период
00:03
Куинтон Байфилд
00:03
Куинтон Байфилд
06:46
Скотт Лотон
(Александр Тюркотт, Брайан Дюмулин)
14:48
Артемий Панарин
(Самуэль Хелениус)
17:35
Конор Гарлэнд
(Шон Монахэн, Иван Проворов)
2-й период
24:56
Дэймон Северсон
27:35
Самуэль Хелениус
30:53
Дентон Матейчук
(Исак Лундестрем, Бун Дженнер)
32:13
Конор Гарлэнд
(Дентон Матейчук)
34:09
Адриан Кемпе
(Брайан Дюмулин, Анже Копитар)
39:58
Адам Фантилли
3-й период
50:07
Брайан Дюмулин
(Майки Андерсон, Скотт Лотон)
52:44
Мэйсон Марчмент
56:43
Скотт Лотон
58:04
Кирилл Марченко
(Зак Веренски, Чарли Койл)
Овертайм
62:34
Адриан Кемпе
(Артемий Панарин, Дрю Даути)
Статистика
Коламбус
Лос-Анджелес
Штрафное время
6
8
Игра в большинстве
4
3
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
