Панарин обошел Ковалева по матча НХЛ с несколькими результативными действиями

Россиянин в этой встрече отметился голом и результативной передачей перед решающей шайбой в овертайме.
На счету Панарина стал 275 игр за карьеру в НХЛ с несколькими набранными очками.
По этому показателю Панарин обошел Алексея Ковалева (274) и приблизился к топ-5 лучших среди российских хоккеистов в НХЛ.
Выше Панарина из числа россиян идут Павел Дацюк (282), Александр Могильный (305), Никита Кучеров (360), Евгений Малкин (425) и Александр Овечкин (501).
Хоккей, НХЛ, Неделя 21
9.03.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Nationwide Arena, 14838 зрителей
Главные тренеры
Рик Боунесс
Ди Джей Смит
Вратари
Джет Гривз
(00:00-62:34)
Антон Форсберг
(00:00-62:34)
1-й период
00:03
Куинтон Байфилд
00:03
Куинтон Байфилд
06:46
Скотт Лотон
(Александр Тюркотт, Брайан Дюмулин)
14:48
Артемий Панарин
(Самуэль Хелениус)
17:35
Конор Гарлэнд
(Шон Монахэн, Иван Проворов)
2-й период
24:56
Дэймон Северсон
27:35
Самуэль Хелениус
30:53
Дентон Матейчук
(Исак Лундестрем, Бун Дженнер)
32:13
Конор Гарлэнд
(Дентон Матейчук)
34:09
Адриан Кемпе
(Брайан Дюмулин, Анже Копитар)
39:58
Адам Фантилли
3-й период
50:07
Брайан Дюмулин
(Майки Андерсон, Скотт Лотон)
52:44
Мэйсон Марчмент
56:43
Скотт Лотон
58:04
Кирилл Марченко
(Зак Веренски, Чарли Койл)
Овертайм
62:34
Адриан Кемпе
(Артемий Панарин, Дрю Даути)
Статистика
Коламбус
Лос-Анджелес
Штрафное время
6
8
Игра в большинстве
4
3
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит
