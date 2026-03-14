Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.91
П2
2.61
Хоккей. НХЛ
20:00
Оттава
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.40
П2
3.14
Хоккей. НХЛ
22:00
Вашингтон
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.20
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
23:00
Виннипег
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.55
X
4.60
П2
1.88
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сент-Луис
3
:
Эдмонтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
2
:
Лос-Анджелес
3
П1
X
П2

«Лос-Анджелес» обыграл «Айлендерс» в НХЛ. Панарин отдал голевую передачу

Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 24 броска из 27.

НЬЮ-ЙОРК 14 марта. /ТАСС/. «Лос-Анджелес» в гостях со счетом 3:2 обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Тревор Мур (4-я минута), Анже Копитар (14), Адриан Кемпе (19). У «Айлендерс» дважды отличился Эмиль Хейнеман (31, 44).

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин отметился одной голевой передачей. В 61 матче текущего сезона форвард забросил 21 шайбу и 45 раз ассистировал партнерам. Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 24 броска из 27. Нападающий «Айлендерс» Максим Шабанов не отметился результативными действиями.

«Лос-Анджелес» занимает четвертое место в Тихоокеанском дивизионе, команда набрала 69 очков после 65 матчей. «Айлендерс» идут третьими в Столичном дивизионе с 79 очками после 66 встреч. В следующем матче «Лос-Анджелес» на выезде сыграет с «Нью-Джерси» в ночь на 15 марта по московскому времени, «Айлендерс» тогда же примут «Калгари».

В другом матче игрового дня «Эдмонтон» на выезде со счетом 2:3 в овертайме уступил «Сент-Луису», одной голевой передачей у гостей отметился нападающий Павел Бучневич.

Айлендерс
2:3
0:3, 1:0, 1:0
Лос-Анджелес
Хоккей, НХЛ, Неделя 21
14.03.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
UBS Arena, 17255 зрителей
Главные тренеры
Патрик Руа
Ди Джей Смит
Вратари
Илья Сорокин
(00:00-18:57)
Дарси Кемпер
(00:00-00:09)
Илья Сорокин
(19:00-57:39)
Дарси Кемпер
(00:15-07:18)
Дарси Кемпер
(c 07:37)
1-й период
00:15
Брэйден Шенн
03:33
Тревор Мур
07:37
Бо Хорват
10:27
Брайан Дюмулин
13:07
Анже Копитар
(Майки Андерсон, Александр Тюркотт)
18:28
Адриан Кемпе
(Артемий Панарин)
19:00
Дрю Даути
2-й период
30:46
Эмиль Хейнеман
(Адам Пелек, Бо Хорват)
32:33
Карсон Соуси
36:22
Мэттью Шефер
36:22
Тэйлор Уорд
3-й период
43:38
Эмиль Хейнеман
(Мэттью Шефер, Бо Хорват)
59:56
Скотт Лотон
59:56
Скотт Лотон
Статистика
Айлендерс
Лос-Анджелес
Штрафное время
8
10
Игра в большинстве
3
3
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит