«Лос-Анджелес» обыграл «Айлендерс» в НХЛ. Панарин отдал голевую передачу

НЬЮ-ЙОРК 14 марта. /ТАСС/. «Лос-Анджелес» в гостях со счетом 3:2 обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Тревор Мур (4-я минута), Анже Копитар (14), Адриан Кемпе (19). У «Айлендерс» дважды отличился Эмиль Хейнеман (31, 44).
Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин отметился одной голевой передачей. В 61 матче текущего сезона форвард забросил 21 шайбу и 45 раз ассистировал партнерам. Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 24 броска из 27. Нападающий «Айлендерс» Максим Шабанов не отметился результативными действиями.
«Лос-Анджелес» занимает четвертое место в Тихоокеанском дивизионе, команда набрала 69 очков после 65 матчей. «Айлендерс» идут третьими в Столичном дивизионе с 79 очками после 66 встреч. В следующем матче «Лос-Анджелес» на выезде сыграет с «Нью-Джерси» в ночь на 15 марта по московскому времени, «Айлендерс» тогда же примут «Калгари».
В другом матче игрового дня «Эдмонтон» на выезде со счетом 2:3 в овертайме уступил «Сент-Луису», одной голевой передачей у гостей отметился нападающий Павел Бучневич.
Патрик Руа
Ди Джей Смит
Илья Сорокин
(00:00-18:57)
Дарси Кемпер
(00:00-00:09)
Илья Сорокин
(19:00-57:39)
Дарси Кемпер
(00:15-07:18)
Дарси Кемпер
(c 07:37)
00:15
Брэйден Шенн
03:33
Тревор Мур
07:37
Бо Хорват
10:27
Брайан Дюмулин
13:07
Анже Копитар
(Майки Андерсон, Александр Тюркотт)
18:28
Адриан Кемпе
(Артемий Панарин)
19:00
Дрю Даути
30:46
Эмиль Хейнеман
(Адам Пелек, Бо Хорват)
32:33
Карсон Соуси
36:22
Мэттью Шефер
36:22
Тэйлор Уорд
43:38
Эмиль Хейнеман
(Мэттью Шефер, Бо Хорват)
59:56
Скотт Лотон
59:56
Скотт Лотон
