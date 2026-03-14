Мэттьюс выбыл до конца сезона из-за травмы

В текущем сезоне на счету 28-летнего Мэттьюса 53 очка (27 голов + 26 передач) в 60 матчах. Он идет первым в списке снайперов команды и четвертым в списке бомбардиров. Американец был выбран «Торонто» под первым номером на драфте 2016 года. Он трижды становился лучшим снайпером регулярного чемпионата. В феврале Мэттьюс стал олимпийским чемпионом в качестве капитана сборной США.