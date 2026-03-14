15:00
Автомобилист
:
ЦСКА
20:00
Оттава
:
Анахайм
22:00
Вашингтон
:
Бостон
23:00
Виннипег
:
Колорадо
завершен
ОТ
Сент-Луис
3
:
Эдмонтон
2
завершен
Айлендерс
2
:
Лос-Анджелес
3
Мэттьюс выбыл до конца сезона из-за травмы

Капитан клуба НХЛ «Торонто» Мэттьюс выбыл до конца сезона из-за травмы.

Источник: Reuters

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Нападающий «Торонто Мейпл Лифс» Остон Мэттьюс выбыл из-за травмы до конца сезона, сообщается на странице клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в соцсети Х.

В ночь на 13 марта американец получил травму во втором периоде матча регулярного чемпионата против «Анахайм Дакс» в результате столкновения с чешским защитником Радко Гудасом.

По итогам медицинского обследования у капитана «Торонто» выявлен разрыв медиальной коллатеральной связки и ушиб четырехглавой мышцы бедра.

Гудас по итогам инцидента получил пятиматчевую дисквалификацию.

В текущем сезоне на счету 28-летнего Мэттьюса 53 очка (27 голов + 26 передач) в 60 матчах. Он идет первым в списке снайперов команды и четвертым в списке бомбардиров. Американец был выбран «Торонто» под первым номером на драфте 2016 года. Он трижды становился лучшим снайпером регулярного чемпионата. В феврале Мэттьюс стал олимпийским чемпионом в качестве капитана сборной США.

Торонто
6:4
1:2, 2:1, 3:1
Анахайм
Хоккей, НХЛ, Неделя 21
13.03.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
Scotiabank Arena, 18456 зрителей
Главные тренеры
Крэйг Беруби
Джоэль Кенневилль
Вратари
Джозеф Уолл
(00:00-29:27)
Лукаш Достал
(00:00-26:45)
Джозеф Уолл
(29:52-41:06)
Лукаш Достал
(26:57-53:46)
Джозеф Уолл
(c 41:14)
Лукаш Достал
(55:35-57:51)
Лукаш Достал
(58:12-59:34)
1-й период
00:01
Майкл Пеццетта
00:01
Джеффри Вьел
07:19
Матиас Маччелли
10:11
Макс Доми
12:19
Каттер Готье
(Крис Крайдер, Джексон Лакомб)
14:26
Иан Мур
(Дженсен Харкинс)
14:45
Оливер Экман-Ларссон
14:45
Оливер Экман-Ларссон
14:45
Джейкоб Труба
18:31
Крис Крайдер
2-й период
22:55
Павел Минтюков
(Райан Пелинг, Джеффри Вьел)
26:57
Филипп Майерс
29:52
Джейкоб Труба
30:47
Остон Мэттьюс
(Мэттью Найз, Вильям Нюландер)
35:47
Радко Гудас
35:47
Радко Гудас
36:26
Джон Таварес
(Матиас Маччелли, Мэттью Найз)
3-й период
40:36
Вильям Нюландер
(Мэттью Найз, Матиас Маччелли)
41:14
Крис Крайдер
48:10
Макс Доми
48:10
Макс Доми
48:35
Бенуа-Оливье Гру
(Брэндон Карло)
51:19
Морган Райлли
51:19
Джеффри Вьел
53:36
Истон Коуэн
53:36
Истон Коуэн
53:36
Истон Коуэн
53:36
Джексон Лакомб
55:35
Бекетт Сенекке
58:12
Мэттью Найз
(Джейк Маккейб, Джон Таварес)
59:34
Алекс Киллорн
(Джейкоб Труба, Джеффри Вьел)
Овертайм
60:00
Джейк Маккейб
60:00
Джеффри Вьел
60:00
Джеффри Вьел
Статистика
Торонто
Анахайм
Штрафное время
46
41
Игра в большинстве
7
5
Голы в большинстве
3
0
Голы в меньшинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит