«Виннипег» обыграл «Колорадо» в матче НХЛ

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. «Виннипег Джетс» обыграл «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Виннипеге завершилась победой хозяев со счетом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1). Голы у «Виннипега» забили Кайл Коннор (23-я минута), Алекс Иафалло (32) и Кол Перфетти (60). За «Колорадо» шайбу забросил Мартин Нечас (59).
В составе «Колорадо» участие в матче приняли российские нападающие Валерий Ничушкин и Захар Бардаков, не отметившиеся результативными действиями. Форвард «Джетс» Владислав Наместников пропустил игру из-за травмы.
«Колорадо» (97 очков) возглавляет таблицу Центрального дивизиона, где «Виннипег» (64) идет шестым. Также «лавины» лидируют в Западной конференции.
Скотт Арниел
Джаред Беднар
Коннор Хеллибак
Маккензи Блэквуд
(00:00-56:17)
Маккензи Блэквуд
(57:57-58:05)
Маккензи Блэквуд
(58:44-59:00)
10:12
Брок Нельсон
19:39
Марк Шайфли
22:05
Кайл Коннор
(Марк Шайфли)
31:52
Алекс Иафалло
(Марк Шайфли, Кайл Коннор)
40:15
Джейкоб Брайсон
58:44
Мартин Нечас
(Нэйтан Маккиннон, Кэйл Макар)
59:18
Коул Перфетти
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит