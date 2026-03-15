Шайба и решающий буллит Марченко принесли «Коламбусу» победу в матче НХЛ

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. «Коламбус Блю Джекетс» в серии буллитов обыграл «Филадельфию Флайерз» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Филадельфии завершилась со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей, у которых отличился Кирилл Марченко (5-я минута). В составе хозяев шайбу забросил Алекс Бамп (11). Единственный реализованный буллит в послематчевой серии также в активе Марченко.
Россиянин был признан первой звездой матча. Всего на его счету в текущем сезоне 57 очков (25 голов + 32 передачи), он является вторым бомбардиром команды в нынешнем чемпионате. Также нападающий забросил свою 100-ю шайбу за «Коламбус», на это ему потребовалось 276 матчей. Быстрее в истории клуба этой отметки достиг только Рик Нэш (237 игр).
«Коламбус», набрав 79 очков, занимает четвертое место в таблице Столичного дивизиона, «Филадельфия» (74 очка) идет пятой.
Рик Токкет
Рик Боунесс
Даниэл Владарж
Джет Гривз
04:21
Кирилл Марченко
(Адам Фантилли, Дэймон Северсон)
10:24
Алекс Бамп
(Эмиль Андре, Кристиан Дворак)
14:13
Кирилл Марченко
32:18
Карл Грундстрем
32:18
Карл Грундстрем
32:18
Адам Фантилли
32:18
Адам Фантилли
37:38
Коул Силлинджер
39:35
Дэймон Северсон
39:35
Дэймон Северсон
47:29
Расмус Ристолайнен
победный бросок: Кирилл Марченко
(Коламбус)
