Шайба и решающий буллит Марченко принесли «Коламбусу» победу в матче НХЛ

Шайба и решающий буллит Марченко принесли «Коламбусу» победу над «Филадельфией».

Источник: Reuters

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. «Коламбус Блю Джекетс» в серии буллитов обыграл «Филадельфию Флайерз» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Филадельфии завершилась со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей, у которых отличился Кирилл Марченко (5-я минута). В составе хозяев шайбу забросил Алекс Бамп (11). Единственный реализованный буллит в послематчевой серии также в активе Марченко.

Россиянин был признан первой звездой матча. Всего на его счету в текущем сезоне 57 очков (25 голов + 32 передачи), он является вторым бомбардиром команды в нынешнем чемпионате. Также нападающий забросил свою 100-ю шайбу за «Коламбус», на это ему потребовалось 276 матчей. Быстрее в истории клуба этой отметки достиг только Рик Нэш (237 игр).

«Коламбус», набрав 79 очков, занимает четвертое место в таблице Столичного дивизиона, «Филадельфия» (74 очка) идет пятой.

Филадельфия
1:2
1:1, 0:0, 0:0, 0:0
Б
Коламбус
Хоккей, НХЛ, Неделя 21
15.03.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
Xfinity Mobile Arena, 19645 зрителей
Главные тренеры
Рик Токкет
Рик Боунесс
Вратари
Даниэл Владарж
Джет Гривз
1-й период
04:21
Кирилл Марченко
(Адам Фантилли, Дэймон Северсон)
10:24
Алекс Бамп
(Эмиль Андре, Кристиан Дворак)
14:13
Кирилл Марченко
2-й период
32:18
Карл Грундстрем
32:18
Карл Грундстрем
32:18
Адам Фантилли
32:18
Адам Фантилли
37:38
Коул Силлинджер
39:35
Дэймон Северсон
39:35
Дэймон Северсон
3-й период
47:29
Расмус Ристолайнен
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Кирилл Марченко
(Коламбус)
Статистика
Филадельфия
Коламбус
Штрафное время
9
15
Игра в большинстве
4
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит