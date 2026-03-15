14:00
Сочи
:
Амур
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Шанхай Дрэгонс
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
:
Локомотив
Хоккей. НХЛ
22:00
Виннипег
:
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Сиэтл
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
4
:
Чикаго
0
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
3
:
Питтсбург
4
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Даллас
3
:
Детройт
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
3
:
Калгари
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Баффало
3
:
Торонто
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
2
:
Сан-Хосе
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
6
:
Лос-Анджелес
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
2
:
Каролина
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Филадельфия
1
:
Коламбус
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
2
:
Рейнджерс
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Колорадо
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вашингтон
2
:
Бостон
3
Форвард «Вегаса» Дорофеев оформил дубль во втором матче НХЛ подряд

Команда российского нападающего победила «Чикаго» со счетом 4:0.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Российский нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев отметился двумя заброшенными шайбами в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Чикаго».

Встреча завершилась со счетом 4:0. Дорофеев, ставший автором победного гола, также сделал результативную передачу и был признан второй звездой игры.

Дорофеев забросил две шайбы во втором матче подряд. До этого форвард дважды поразил ворота соперника по ходу домашней встречи с «Питтсбургом» (6:2). Всего на его счету теперь 34 гола, в списке лучших снайперов регулярного чемпионата среди россиян он сравнялся с нападающим «Тампы» Никитой Кучеровым. Их опережает только форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов (38).

«Вегас» лидирует в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 76 очков в 67 матчах. «Чикаго» занимает последнее, 8-е место в Центральном дивизионе с 61 очком после 66 игр. В следующем матче «Вегас» в ночь на 18 марта по московскому времени примет «Баффало», «Чикаго» в этот же день сыграет на своем льду против «Миннесоты».

В других матчах игрового дня «Калгари» в гостях проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» (2:3), несмотря на результативную передачу защитника Яна Кузнецова. «Питтсбург» на чужом льду одержал волевую победу над «Ютой» (4:3), у победителей дважды партнерам ассистировал нападающий Егор Чинахов.

Вегас
4:0
3:0, 1:0, 0:0
Чикаго
Хоккей, НХЛ, Неделя 21
15.03.2026, 05:00 (МСК UTC+3)
T-Mobile Arena, 18128 зрителей
Главные тренеры
Брюс Кэссиди
Джефф Блэшилл
Вратари
Адин Хилл
Спенсер Найт
1-й период
02:31
Коул Смит
08:22
Луи Кревье
08:33
Павел Дорофеев
(Митчелл Марнер, Марк Стоун)
11:35
Расмус Андерссон
(Ноа Хэнифин, Павел Дорофеев)
12:00
Киган Колесар
(Жереми Лозон, Ник Дауд)
12:47
Луи Кревье
19:22
Кэдан Корчак
19:22
Коннор Бедард
2-й период
32:11
Эндрю Манджапане
32:51
Павел Дорофеев
(Марк Стоун, Митчелл Марнер)
33:53
Ник Дауд
36:58
Ник Дауд
37:25
Теуво Терявяйнен
3-й период
50:06
Жереми Лозон
50:06
Жереми Лозон
50:06
Жереми Лозон
50:06
Итэн дель Мастро
50:06
Итэн дель Мастро
54:42
Мэтт Грызлик
Статистика
Вегас
Чикаго
Штрафное время
22
24
Игра в большинстве
5
4
Голы в большинстве
2
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
