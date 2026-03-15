Форвард «Вегаса» Дорофеев оформил дубль во втором матче НХЛ подряд

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Российский нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев отметился двумя заброшенными шайбами в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Чикаго».
Встреча завершилась со счетом 4:0. Дорофеев, ставший автором победного гола, также сделал результативную передачу и был признан второй звездой игры.
Дорофеев забросил две шайбы во втором матче подряд. До этого форвард дважды поразил ворота соперника по ходу домашней встречи с «Питтсбургом» (6:2). Всего на его счету теперь 34 гола, в списке лучших снайперов регулярного чемпионата среди россиян он сравнялся с нападающим «Тампы» Никитой Кучеровым. Их опережает только форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов (38).
«Вегас» лидирует в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 76 очков в 67 матчах. «Чикаго» занимает последнее, 8-е место в Центральном дивизионе с 61 очком после 66 игр. В следующем матче «Вегас» в ночь на 18 марта по московскому времени примет «Баффало», «Чикаго» в этот же день сыграет на своем льду против «Миннесоты».
В других матчах игрового дня «Калгари» в гостях проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» (2:3), несмотря на результативную передачу защитника Яна Кузнецова. «Питтсбург» на чужом льду одержал волевую победу над «Ютой» (4:3), у победителей дважды партнерам ассистировал нападающий Егор Чинахов.
Брюс Кэссиди
Джефф Блэшилл
Адин Хилл
Спенсер Найт
02:31
Коул Смит
08:22
Луи Кревье
08:33
Павел Дорофеев
(Митчелл Марнер, Марк Стоун)
11:35
Расмус Андерссон
(Ноа Хэнифин, Павел Дорофеев)
12:00
Киган Колесар
(Жереми Лозон, Ник Дауд)
12:47
Луи Кревье
19:22
Кэдан Корчак
19:22
Коннор Бедард
32:11
Эндрю Манджапане
32:51
Павел Дорофеев
(Марк Стоун, Митчелл Марнер)
33:53
Ник Дауд
36:58
Ник Дауд
37:25
Теуво Терявяйнен
50:06
Жереми Лозон
50:06
Жереми Лозон
50:06
Жереми Лозон
50:06
Итэн дель Мастро
50:06
Итэн дель Мастро
54:42
Мэтт Грызлик
