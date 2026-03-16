«Виннипег» обыграл «Сент-Луис» в чемпионате НХЛ

В составе «Джетс» шайбы забросили Хейдн Флери, Марк Шайфли и Кайл Коннор. У «блюзменов» отличились Далибор Дворски и Дилан Холлоуэй.
Российский форвард «Сент-Луиса» Алексей Торопченко провел на льду почти 11 минут при нейтральном показателе полезности. Павел Бучневич отыграл чуть больше 17 минут и заработал «-2».
В следующих матчах «Виннипег» примет «Нэшвилл», а «Сент-Луис» на выезде сыграет с «Калгари».
Хоккей, НХЛ, Неделя 21
15.03.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Canada Life Centre, 14082 зрителя
Главные тренеры
Скотт Арниел
Джим Монтгомери
Вратари
Эрик Комри
(00:00-51:45)
Джордан Биннингтон
(00:00-56:13)
Эрик Комри
(c 51:53)
1-й период
02:31
Хайдн Флери
(Брэд Ламберт, Морган Бэррон)
03:12
Джастин Холл
07:51
Марк Шайфли
(Джош Моррисси)
17:20
Оскар Сундквист
2-й период
33:31
Элиас Саломонссон
38:17
Пиус Сутер
3-й период
45:17
Далибор Дворски
(Юнатан Берггрен, Пиус Сутер)
51:53
Кайл Коннор
(Морган Бэррон, Хайдн Флери)
59:09
Дилан Холлоуэй
(Логан Мэйлу, Джимми Снаггерад)
Статистика
Виннипег
Сент-Луис
Штрафное время
2
6
Игра в большинстве
3
1
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит