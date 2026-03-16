Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Сиэтл
0
:
Флорида
0
Все коэффициенты
П1
2.59
X
4.29
П2
2.27
Хоккей. НХЛ
1-й период
Эдмонтон
0
:
Нэшвилл
0
Все коэффициенты
П1
1.89
X
4.58
П2
3.19
Хоккей. НХЛ
1-й период
Миннесота
0
:
Торонто
0
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.50
П2
4.30
Хоккей. НХЛ
2-й период
Монреаль
0
:
Анахайм
1
Все коэффициенты
П1
3.85
X
4.10
П2
1.84
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо Мн
2
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
5
:
Шанхай Дрэгонс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Амур
3
П1
X
П2

«Виннипег» обыграл «Сент-Луис» в чемпионате НХЛ

Хоккеисты «Виннипега» нанесли поражение «Сент-Луису» в регулярном чемпионате НХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2.

Источник: Getty Images

В составе «Джетс» шайбы забросили Хейдн Флери, Марк Шайфли и Кайл Коннор. У «блюзменов» отличились Далибор Дворски и Дилан Холлоуэй.

Российский форвард «Сент-Луиса» Алексей Торопченко провел на льду почти 11 минут при нейтральном показателе полезности. Павел Бучневич отыграл чуть больше 17 минут и заработал «-2».

В следующих матчах «Виннипег» примет «Нэшвилл», а «Сент-Луис» на выезде сыграет с «Калгари».

Виннипег
3:2
2:0, 0:0, 1:2
Сент-Луис
Хоккей, НХЛ, Неделя 21
15.03.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Canada Life Centre, 14082 зрителя
Главные тренеры
Скотт Арниел
Джим Монтгомери
Вратари
Эрик Комри
(00:00-51:45)
Джордан Биннингтон
(00:00-56:13)
Эрик Комри
(c 51:53)
1-й период
02:31
Хайдн Флери
(Брэд Ламберт, Морган Бэррон)
03:12
Джастин Холл
07:51
Марк Шайфли
(Джош Моррисси)
17:20
Оскар Сундквист
2-й период
33:31
Элиас Саломонссон
38:17
Пиус Сутер
3-й период
45:17
Далибор Дворски
(Юнатан Берггрен, Пиус Сутер)
51:53
Кайл Коннор
(Морган Бэррон, Хайдн Флери)
59:09
Дилан Холлоуэй
(Логан Мэйлу, Джимми Снаггерад)
Статистика
Виннипег
Сент-Луис
Штрафное время
2
6
Игра в большинстве
3
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит