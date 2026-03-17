Панарин рассказал о мыслях во время матча с «Рейнджерс»

«Честно говоря, я нервничал всю игру. Я рад, что ребята забили сегодня голы, а потом одержали хорошую победу, это приятно. Сегодня я почти не думал о хоккее. Было много эмоций, особенно во время разминки. Когда я вышел на лед и увидел эти свитера с моей фамилией, мне было приятно. Это очень много значит для меня, я провел здесь почти семь лет», — цитирует Панарина сайт НХЛ.