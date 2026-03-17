Панарин рассказал о мыслях во время матча с «Рейнджерс»

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин заявил, что почти не думал о хоккее во время гостевого матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против своего бывшего клуба «Нью-Йорк Рейнджерс».
Панарин проводил свой первый матч на нью-йоркской арене «Мэдисон Сквер Гарден» после того, как 4 февраля его обменяли из «Рейнджерс» в «Кингз». Он провел семь сезонов в Нью-Йорке с 2019 по 2026 год. Встреча закончилась победой гостей со счетом 4:1.
«Честно говоря, я нервничал всю игру. Я рад, что ребята забили сегодня голы, а потом одержали хорошую победу, это приятно. Сегодня я почти не думал о хоккее. Было много эмоций, особенно во время разминки. Когда я вышел на лед и увидел эти свитера с моей фамилией, мне было приятно. Это очень много значит для меня, я провел здесь почти семь лет», — цитирует Панарина сайт НХЛ.
«Панарин стал новым членом нашей команды и очень хорошо вписался. Мы очень рады, что он с нами, и хотели сделать для него все возможное в этой важной для него встрече. По тому, как его приняли, можно судить, как его здесь любят и как много он значил для города», — сказал нападающий «Кингз» Куинтон Байфилд.
Панарину 34 года. Он заключил контракт с «Кингз» до 2028 года с зарплатой 11 млн долларов за сезон. До перехода в «Рейнджерс» в 2019 году он выступал в НХЛ за «Коламбус Блю Джекетс» и «Чикаго Блэкхокс». Всего на его счету 940 очков (324 гола + 616 результативных передач) в 815 матчах регулярных чемпионатов НХЛ.
Майк Салливан
Ди Джей Смит
Игорь Шестеркин
(00:00-40:58)
Дарси Кемпер
Игорь Шестеркин
(41:15-57:26)
Игорь Шестеркин
(c 58:12)
08:42
Куинтон Байфилд
13:29
Дрю Даути
(Майки Андерсон, Артемий Панарин)
24:31
Майки Андерсон
(Алекс Лаферрье, Куинтон Байфилд)
24:48
Винс Трочек
24:59
Алекс Лаферрье
(Анже Копитар, Куинтон Байфилд)
29:13
Мэттью Робертсон
41:15
Алекс Лаферрье
42:29
Винс Трочек
(Адам Фокс, Мика Зибанежад)
58:12
Тревор Мур
(Алекс Лаферрье)
