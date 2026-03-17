Панарин рассказал о мыслях во время матча с «Рейнджерс»

Панарин заявил, что почти не думал о хоккее во время матча с «Рейнджерс».

Источник: Reuters

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин заявил, что почти не думал о хоккее во время гостевого матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против своего бывшего клуба «Нью-Йорк Рейнджерс».

Панарин проводил свой первый матч на нью-йоркской арене «Мэдисон Сквер Гарден» после того, как 4 февраля его обменяли из «Рейнджерс» в «Кингз». Он провел семь сезонов в Нью-Йорке с 2019 по 2026 год. Встреча закончилась победой гостей со счетом 4:1.

«Честно говоря, я нервничал всю игру. Я рад, что ребята забили сегодня голы, а потом одержали хорошую победу, это приятно. Сегодня я почти не думал о хоккее. Было много эмоций, особенно во время разминки. Когда я вышел на лед и увидел эти свитера с моей фамилией, мне было приятно. Это очень много значит для меня, я провел здесь почти семь лет», — цитирует Панарина сайт НХЛ.

«Панарин стал новым членом нашей команды и очень хорошо вписался. Мы очень рады, что он с нами, и хотели сделать для него все возможное в этой важной для него встрече. По тому, как его приняли, можно судить, как его здесь любят и как много он значил для города», — сказал нападающий «Кингз» Куинтон Байфилд.

Панарину 34 года. Он заключил контракт с «Кингз» до 2028 года с зарплатой 11 млн долларов за сезон. До перехода в «Рейнджерс» в 2019 году он выступал в НХЛ за «Коламбус Блю Джекетс» и «Чикаго Блэкхокс». Всего на его счету 940 очков (324 гола + 616 результативных передач) в 815 матчах регулярных чемпионатов НХЛ.

Рейнджерс
1:4
0:1, 0:2, 1:1
Лос-Анджелес
Хоккей, НХЛ, Неделя 22
17.03.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
Madison Square Garden, 17752 зрителя
Главные тренеры
Майк Салливан
Ди Джей Смит
Вратари
Игорь Шестеркин
(00:00-40:58)
Дарси Кемпер
Игорь Шестеркин
(41:15-57:26)
Игорь Шестеркин
(c 58:12)
1-й период
08:42
Куинтон Байфилд
13:29
Дрю Даути
(Майки Андерсон, Артемий Панарин)
2-й период
24:31
Майки Андерсон
(Алекс Лаферрье, Куинтон Байфилд)
24:48
Винс Трочек
24:59
Алекс Лаферрье
(Анже Копитар, Куинтон Байфилд)
29:13
Мэттью Робертсон
3-й период
41:15
Алекс Лаферрье
42:29
Винс Трочек
(Адам Фокс, Мика Зибанежад)
58:12
Тревор Мур
(Алекс Лаферрье)
Статистика
Рейнджерс
Лос-Анджелес
Штрафное время
4
4
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит