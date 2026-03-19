Овечкину остался шаг до 1000 голов! Великий русский прервал черную серию, забив неудобному сопернику из Канады

Соперником «Вашингтона» в ночь со среды на четверг стала «Оттава». С одной стороны, в пользу «Кэпиталз» говорил график — перед этой встречей команда Спенсера Карбери имела трехдневный перерыв и могла набраться сил. Это обстоятельство особенно важно в конце регулярного чемпионата, когда у всех накопилась не только физическая и эмоциональная усталость, но и травмы.
А с другой стороны, в битвах против «Сенаторз» Ови и компании катастрофически не везет — две прошлые очные встречи закончились с общим счетом 11:4 в пользу «Оттавы». А Александр Великий не набрал в этих матчах ни одного очка. Учитывая его нынешний кризис, казалось, что Ови и сегодня уйдет с нулем в графе результативности. Но величайший снайпер в истории мирового хоккея сумел удивить хоккейный мир.
Правда, перед этим «Вашингтону» пришлось очень непросто — в первом периоде «Столичные» вдвое уступили по количеству бросков и никак не могли завладеть инициативой. К счастью, хозяевам удалось оставить ворота в неприкосновенности. А во второй двадцатиминутке игра развернулась на 180 градусов — «Кэпиталз» получили солидное преимущество по бросковой активности. Что и привело к долгожданному голу Александра Овечкина — Великая Восьмерка не мог забить 6 матчей!
Для капитана «Столичных» эта шайба стала 999-й с учетом плей-офф. А еще он в двадцатый раз в карьере сделал 25 точных бросков за сезон. Легенда! По этому показателю он сравнялся с великим Горди Хоу.
«Вашингтон» просто не имел права проиграть в таком матче. И команде из столицы США удалось порадовать болельщиков. Том Уилсон в конце второго периода удвоил преимущество и забросил шайбу, которая впоследствии стала победной.
В заключительной двадцатиминутке «Оттава» отыграла один гол, но Алексей Протас и проводивший первый матч в НХЛ Коул Хатсон по очереди поразили пустые ворота соперника — 4:1.
Интересно, что брат защитника «Монреаля» Лейна Хатсона появился на свет 28 июня 2006 года — то есть почти через год после того, как состоялся дебют Александра Овечкина в НХЛ (5 октября 2005). Это первый подобный случай в карьере Ови. Ранее он не играл в одной команде с хоккеистами, родившимися после его первого матча в лучшей лиге мира.
Для «Вашингтона», по-прежнему рубящегося за плей-офф, эта победа очень важна. Болельщикам команды точно хочется верить, что сегодняшняя шайба Ови — не разовая акция. Без его голов «Кэпиталз» будет очень тяжело обеспечить себе участие в розыгрыше Кубка Стэнли.
Автор: Максим Самарцев
Спенсер Карбери
Трэвис Грин
Логан Томпсон
Линус Улльмарк
(00:00-45:10)
Линус Улльмарк
(45:35-56:35)
Линус Улльмарк
(57:19-57:33)
Линус Улльмарк
(58:28-59:20)
Линус Улльмарк
(c 59:34)
11:51
Том Уилсон
21:30
Ник Казинс
28:09
Александр Овечкин
(Расмус Сандин)
38:13
Том Уилсон
(Тревор ван Римсдайк, Пьер-Люк Дюбуа)
45:35
Том Уилсон
54:13
Энтони Бовилье
57:19
Тим Штюцле
(Клод Жиру, Тома Шабо)
58:28
Алексей Протас
(Коннор Макмайкл)
58:48
Тайлер Клевен
59:34
Коул Хатсон
