«Без Овечкина хоккей не будет прежним». Американские болельщики против ухода Ови на пенсию

Например, перед началом матча против «Бостона», который состоялся в ночь с 14 на 15 марта, россиянина снова мучили журналисты. На этот раз Александр давал интервью телеканалу АВС. Вопросы великому снайперу задавали ведущий Стив Леви, а также аналитики и бывшие хоккеисты Пи Кей Суббан и Марк Мессье. Помимо вопроса продолжения карьеры была затронута тема мотивации. Бывший защитник «Монреаля» Суббан напомнил, что Ови вместе с Сидни Кросби уже несколько десятилетий является главным лицом НХЛ. И поинтересовался, что помогает ему сохранять страсть к игре даже спустя столько времени. Великий снайпер признался, что главную роль в этом играют атмосфера в раздевалке и время, которое он проводит вместе с партнерами. И, безусловно, любовь к хоккею. Все это в совокупности помогает Александру сохранять мотивацию даже после завоевания трофеев и установления рекордов, которые могут стать вечными.