«Без Овечкина хоккей не будет прежним». Американские болельщики против ухода Ови на пенсию

На протяжении всего сезона НХЛ Александра Овечкина пытают на тему продолжения карьеры. Есть ли у Ови желание остаться в НХЛ? А может, он чувствует упадок сил и из-за этого хочет вернуться в Россию, где завершит хоккейный путь в составе родного московского «Динамо»? Или многолетний капитан «Вашингтона» очень не хочет оставлять команду, за которую выступает больше 20 лет и поэтому продлит контракт? На все эти предположения Великая Восьмерка не говорит ничего конкретного и как может уклоняется от ответа. Ссылаясь на то, что все решения будут приняты уже по окончании сезона.
Самому Овечкину уже точно надоели эти бесконечные разговоры относительно его будущего. Ови неоднократно давал понять, что не намерен раскрывать все карты раньше времени. Тем не менее воспитаннику московского «Динамо» все равно приходится отвечать на вопросы репортеров, которые пытаются добыть эксклюзив, связанный с продолжением карьеры величайшего снайпера в истории мирового хоккея.
Например, перед началом матча против «Бостона», который состоялся в ночь с 14 на 15 марта, россиянина снова мучили журналисты. На этот раз Александр давал интервью телеканалу АВС. Вопросы великому снайперу задавали ведущий Стив Леви, а также аналитики и бывшие хоккеисты Пи Кей Суббан и Марк Мессье. Помимо вопроса продолжения карьеры была затронута тема мотивации. Бывший защитник «Монреаля» Суббан напомнил, что Ови вместе с Сидни Кросби уже несколько десятилетий является главным лицом НХЛ. И поинтересовался, что помогает ему сохранять страсть к игре даже спустя столько времени. Великий снайпер признался, что главную роль в этом играют атмосфера в раздевалке и время, которое он проводит вместе с партнерами. И, безусловно, любовь к хоккею. Все это в совокупности помогает Александру сохранять мотивацию даже после завоевания трофеев и установления рекордов, которые могут стать вечными.
В комментариях под этим репортажем разгорелась жаркая дискуссия, в которой пользователи выражали респект русскому форварду и восхищались его карьерой. Кажется, абсолютно всех болельщиков пугает мысль о том, что скоро один из величайших хоккеистов в истории повесит коньки на гвоздь.
@ollie_vya:
«Если игра в хоккей делает его счастливым, пусть занимается тем, что любит».
@Mkparmar131:
«Похоже, сейчас Овечкин просто наслаждается хоккеем и атмосферой в команде».
@Seandmn:
«Более 900 голов, а он до сих пор празднует каждый так, будто это первый в карьере. Когда он уйдет, хоккей уже не будет прежним».
@austin_2530:
«Легенды остаются, потому что для них игра все еще что-то значит».
@Mkparmar131:
«Когда любишь игру и атмосферу в раздевалке, пенсия может подождать».
@lady_KristinaV3:
«Овечкин до сих пор играет просто ради того, чтобы быть рядом с ребятами. Абсолютная легенда».
@ernestogarcia2_:
«Нельзя просто привить ту атмосферу, которую Овечкин создавал в “Вашингтоне” больше двадцати лет».
@meekrose:
«Сейчас Ови гонится уже не только за голами — он гонится за дополнительным временем с ребятами».
Спенсер Карбери
Трэвис Грин
Логан Томпсон
Линус Улльмарк
(00:00-45:10)
Линус Улльмарк
(45:35-56:35)
Линус Улльмарк
(57:19-57:33)
Линус Улльмарк
(58:28-59:20)
Линус Улльмарк
(c 59:34)
11:51
Том Уилсон
21:30
Ник Казинс
28:09
Александр Овечкин
(Расмус Сандин)
38:13
Том Уилсон
(Тревор ван Римсдайк, Пьер-Люк Дюбуа)
45:35
Том Уилсон
54:13
Энтони Бовилье
57:19
Тим Штюцле
(Клод Жиру, Тома Шабо)
58:28
Алексей Протас
(Коннор Макмайкл)
58:48
Тайлер Клевен
59:34
Коул Хатсон
