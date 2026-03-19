«Не устал от такого». Овечкин добрался до 999 голов в НХЛ с плей-офф

«Вашингтон» победил «Оттаву» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. Александр Овечкин открыл счет игры, прервал затянувшуюся засуху и продолжает писать историю.
Один гол до тысячи
«Кэпиталз» после олимпийской паузы цепляются в гонке за плей-офф, но продолжают чередовать победы с поражениями. Команда Спенсера Карбери потеряла очки в матчах с конкурентами по конференции «Монреалем», «Бостоном», «Филадельфией» и при этом удивила против лучшего клуба зимы «Баффало».
Овечкин при всех знакомых ожиданиях словно не переключил скорость после февральского отпуска в Дубае. После рестарта капитан «Кэпс» до матча с «Оттавой» отметился голами только в один вечер — оформил дубль на выезде в Монреаль. До этого форвард не забивал семь игр, после — шесть.
40-летний Овечкин все равно остается лучшим бомбардиром и снайпером в сложном сезоне «Вашингтона» вместе с Томом Уилсоном, рядом с ними среди самых результативных хоккеистов идут Джейкоб Чикран и Дилан Строум. Два оставшихся в составе столичной команды обладателя Кубка Стэнли-2018 в игре с «Оттавой» вышли на отметку в 25 голов.
Александр открыл счет матча «Кэпиталз» с «Сенаторз» в середине второго периода. Россиянин в ходе атаки накатил к воротам, шайба после наброса Расмуса Сандина от конька Ови и клюшки Артема Зуба отправилась в сетку над блином Линуса Улльмарка. До этого гости переигрывали хозяев, но Логан Томпсон раз за разом выручал свою команду и всего за вечер сделал 34 спасения.
Овечкин забил 25 голов в 20 сезонах в НХЛ и по их числу повторил рекорд Горди Хоу. Только раз россиянин не добирался до этой отметки — после 24 шайб в 45 матчах пандемийного регулярного чемпионата-2020/21. Александр в шаге от рекорда Хоу по сезонам с 20 голами (21 против 22), лидирует по сезонам с 30 и 40 голами (19 и 14 соответственно) и делит достижение с Уэйном Гретцки и Майком Босси по сезонам с 50 голами (по девять).
Другая категория рекордов — возрастная. Ови стал шестым хоккеистом в истории НХЛ с 25 голами за сезон в 40 лет и старше. В этом списке также Хоу (44 в 1968/69 и 31 в 1969/70), Джонни Буцик (36 в 1975/76), Теему Селянне (31 в 2010/11 и 26 в 2011/12), Яромир Ягр (27 в 2015/16) и Дин Прентис (26 в 1972/73).
Главная категория рекордов — уникальная. Овечкин поднял планку достижения для снайперов лиги на отметку в 922 гола, при этом за 1560 матчей набрал 1675 очков. Александр теперь в шаге от тысячи по сумме шайб в регулярных чемпионатах и плей-офф — 999 (922+77). Пока Гретцки остается единственным хоккеистом НХЛ с четырехзначным числом в этой категории — 1016 (894+122).
Великая Восьмерка — уникальный снайпер еще и в том, что на выезде отличался чаще. Ови в 450-й раз забил на арене «Вашингтона» в регулярках и по голам в домашних матчах потеснил со второго места Хоу (449), впереди только Гретцки (492). По шайбам в гостях россиянин давно обошел всех остальных вместе с великим канадцем (472 против 402).
«Мы по-прежнему любим хоккей»
Овечкин провел первый гол в матче «Вашингтона» с «Оттавой», Уилсон удвоил счет до второго перерыва. У Александра теперь 52 (25+27) очка в 69 играх сезона, у Тома — 51 (25+26) в 59. Канадец при разговоре об очередных достижениях россиянина иронично предложил ценить момент.
«Мне не надоедает это, а вам? Это заставляет вас приходить на каток, дает вам возможность о чем-то писать, знаете ли? Станет тише, когда он больше не будет играть. Вам придется переключиться на какие-то другие истории и вещи. Нет, он легенда. И это неизменно весело с тех пор, как я появился здесь. Это веха за вехой», — сказал Уилсон с улыбкой и переключился на серьезный тон.
Карбери согласился, что Овечкин провел один из лучших матчей за последнее время. Тренер вернул в тройку капитана центрфорварда Дилана Строума вместо Джастина Сурдифа.
«Да, мне понравилось это звено сегодня, вернул к нему Стромера. Мне понравился второй период в нашем исполнении. Они забили этот гол, который был очень важен в матче и позволил открыть счет. И у меня чувство, что этот момент настал после того, как за три или четыре минуты мы внесли перелом в игру. Мы стали действовать быстрее, накрывать соперника, можно было ощутить, как игра переворачивается. Мы провели несколько мощных смен подряд, а они вышли и смогли реализовать преимущество с давлением на ворота. Да, мне понравилась вся наша команда. Понимаю, что немного поменял кое-какие вещи, поскольку было ощущение, что нам нужно сделать несколько корректировок с некоторыми сочетаниями. Как считаю, в целом была очень сильная отдача всей команды», — сказал Карбери.
Сам Овечкин тоже не устает от достижений и хоккея. Александр заверил в этом партнера по чемпионской команде Ти Джея Оши и в недавнем интервью назвал факторы возможного завершения карьеры с рисками для здоровья в 40 лет. Главная звезда в истории «Вашингтона» неизменно оставляет открытым вопрос с истекающим контрактом. В выходные россиянин перед домашним матчем с «Бостоном» в своем включении со льда для национального телеэфира на ABC повторил слова о страсти к игре. Бывший звездный защитник Пи Кей Саббан обратился к Ови с тем же посылом, который ранее поднимал в разговоре с Сидни Кросби, — о том, что мотивирует двух главных хоккеистов лиги в этом в веке каждый день выходить на площадку после двух десятилетий в игре.
«Атмосфера, общение с парнями, и, конечно же, мы по-прежнему любим хоккей, так что это самое главное», — сказал Овечкин.
В том включении капитану «Вашингтона» по вопросу задали Саббан, легендарный Марк Мессье и Стив Леви. Последний затем сообщил, что студию попросили не касаться темы, станет ли этот сезон и оставшиеся матчи последними для форварда. Вместо этого у Русской Машины, которая почти никогда не ломается, поинтересовались его выбором еды в дни ранних игр. Если перед вечерними выходами на лед форвард давно остановился на блюде «чикен парм» (курица пармезан), то перед дневными на завтрак предпочитает пасту.
«Спаггетти. С моими детьми. Они обожают их», — улыбнулся Александр.
Уникальный одноклубник Ови
Главным событием матча «Вашингтона» и «Оттавы» стал дебют защитника Коула Хатсона. 19-летний новичок подписал контракт со столичным клубом после завершения университетского сезона. Брат прошлогоднего обладателя «Колдер Трофи», защитника «Монреаля» Лэйна Хатсона стал уникальным одноклубником Овечкина. Американец — первый хоккеист «Кэпиталз», который родился после дебюта Александра в североамериканской лиге. Коул появился на свет 28 июня 2006-го, через восемь месяцев и 23 дня после стартовой игры 20-летнего россиянина в форме с «кричащим орлом».
Хатсон в дебютном матче забил свой первый гол и установил окончательный счет. Новичок пытался справиться с нервами и выглядел убедительно, активно включался в игру в атаке и несколько раз выходил в сменах со звеном капитана. В концовке «Оттава» меняла вратаря на дополнительного хоккеиста, сначала в пустые ворота забил Алексей Протас, вторым в такой ситуации в большинстве на последней минуте отличился Коул. Защитник ускорился из своей зоны, параллельно рванул Коннор Макмайкл и вторым темпом включился Овечкин. Дебютант выполнил бросок после того, как Макмайкл показал на ворота и отправился забирать шайбу на память, первым с поздравлениями к нему подкатил Ови. На трибунах вместе с болельщиками гол отпраздновали родители Коула — Роб и Джули, у которых все четыре сына занимаются хоккеем.
«Да, я был в восторге. Не особо хотел бросать, честно говоря. Все время искал возможность для передачи, но рано или поздно нужно забить свой первый гол. Так что я просто рад, что шайба зашла. [Я видел жесты Макмайкла.] О да. Я даже не мог отпасовать ему. Он не держал клюшку на льду, просто хотел, чтобы я пошел до конца, так что вроде как пришлось бросать», — сказал Хатсон.
Коул поблагодарил защитника Мэта Роя и Овечкина за советы во время матча: «Да, просто общались всю игру. У меня было много вопросов к ним, они на все отвечали. Да, это нечто, когда в команде такие старшие, это точно».
Новичок заодно ответил на вопрос, ловил ли себя на мысли, что пасует на Алекса Овечкина: «Ох, даже не знаю. Я на самом деле не думал об этом. Но он каждый раз общался со мной, подсказывал, как видит конкретный розыгрыш. И это все еще меня сильно шокирует».
Защитник о своем участии в вечере очередных достижений Овечкина сказал: «Он это сделал? Вау! Я даже не знал, но все это на самом деле невероятно».
Во время интервью Хатсона сквозь группу журналистов прорвался Уилсон с пеной для бритья на полотенце и размазал ее по лицу дебютанта. Американец не сразу пришел в себя, проверил нос и продолжил общение в испачканной майке. «У него хорошее видение, он почти увернулся!» — рассмеялся канадский заводила. Сам Том после первого гола в лиге получил «пирогом» в лицо от Овечкина, а потом продолжил традицию с несколькими новичками «Кэпиталз».
Следующие матчи «Вашингтона» с гонкой за плей-офф и поиском тысячного гола Овечкина пройдут в американской столице в выходные по московскому времени — с «Нью-Джерси» (в ночь на 21 марта) и «Колорадо» (вечером 22 марта).
Спенсер Карбери
Трэвис Грин
Логан Томпсон
Линус Улльмарк
(00:00-45:10)
Линус Улльмарк
(45:35-56:35)
Линус Улльмарк
(57:19-57:33)
Линус Улльмарк
(58:28-59:20)
Линус Улльмарк
(c 59:34)
11:51
Том Уилсон
21:30
Ник Казинс
28:09
Александр Овечкин
(Расмус Сандин)
38:13
Том Уилсон
(Тревор ван Римсдайк, Пьер-Люк Дюбуа)
45:35
Том Уилсон
54:13
Энтони Бовилье
57:19
Тим Штюцле
(Клод Жиру, Тома Шабо)
58:28
Алексей Протас
(Коннор Макмайкл)
58:48
Тайлер Клевен
59:34
Коул Хатсон
