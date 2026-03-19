Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
20.03
Бостон
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.30
П2
2.86
Хоккей. НХЛ
20.03
Детройт
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.20
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
20.03
Коламбус
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.60
П2
3.93
Хоккей. НХЛ
20.03
Оттава
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
20.03
Миннесота
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.60
П2
4.20
Хоккей. НХЛ
20.03
Нэшвилл
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.26
X
4.20
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
20.03
Эдмонтон
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.34
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
20.03
Ванкувер
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
5.11
X
4.90
П2
1.57
Хоккей. НХЛ
20.03
Вегас
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.30
П2
2.77
Хоккей. НХЛ
20.03
Сан-Хосе
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.36
П2
2.11
Хоккей. КХЛ
не начался
Северсталь
:
Авангард
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Торпедо
:
Амур
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
2
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Калгари
2
:
Сент-Луис
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Колорадо
1
:
Даллас
2
П1
X
П2

«Не устал от такого». Овечкин добрался до 999 голов в НХЛ с плей-офф

Снайпер в шаге от красивого достижения.

Источник: Спорт-Экспресс

«Вашингтон» победил «Оттаву» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. Александр Овечкин открыл счет игры, прервал затянувшуюся засуху и продолжает писать историю.

Один гол до тысячи

«Кэпиталз» после олимпийской паузы цепляются в гонке за плей-офф, но продолжают чередовать победы с поражениями. Команда Спенсера Карбери потеряла очки в матчах с конкурентами по конференции «Монреалем», «Бостоном», «Филадельфией» и при этом удивила против лучшего клуба зимы «Баффало».

Овечкин при всех знакомых ожиданиях словно не переключил скорость после февральского отпуска в Дубае. После рестарта капитан «Кэпс» до матча с «Оттавой» отметился голами только в один вечер — оформил дубль на выезде в Монреаль. До этого форвард не забивал семь игр, после — шесть.

40-летний Овечкин все равно остается лучшим бомбардиром и снайпером в сложном сезоне «Вашингтона» вместе с Томом Уилсоном, рядом с ними среди самых результативных хоккеистов идут Джейкоб Чикран и Дилан Строум. Два оставшихся в составе столичной команды обладателя Кубка Стэнли-2018 в игре с «Оттавой» вышли на отметку в 25 голов.

Александр открыл счет матча «Кэпиталз» с «Сенаторз» в середине второго периода. Россиянин в ходе атаки накатил к воротам, шайба после наброса Расмуса Сандина от конька Ови и клюшки Артема Зуба отправилась в сетку над блином Линуса Улльмарка. До этого гости переигрывали хозяев, но Логан Томпсон раз за разом выручал свою команду и всего за вечер сделал 34 спасения.

Овечкин забил 25 голов в 20 сезонах в НХЛ и по их числу повторил рекорд Горди Хоу. Только раз россиянин не добирался до этой отметки — после 24 шайб в 45 матчах пандемийного регулярного чемпионата-2020/21. Александр в шаге от рекорда Хоу по сезонам с 20 голами (21 против 22), лидирует по сезонам с 30 и 40 голами (19 и 14 соответственно) и делит достижение с Уэйном Гретцки и Майком Босси по сезонам с 50 голами (по девять).

Другая категория рекордов — возрастная. Ови стал шестым хоккеистом в истории НХЛ с 25 голами за сезон в 40 лет и старше. В этом списке также Хоу (44 в 1968/69 и 31 в 1969/70), Джонни Буцик (36 в 1975/76), Теему Селянне (31 в 2010/11 и 26 в 2011/12), Яромир Ягр (27 в 2015/16) и Дин Прентис (26 в 1972/73).

Главная категория рекордов — уникальная. Овечкин поднял планку достижения для снайперов лиги на отметку в 922 гола, при этом за 1560 матчей набрал 1675 очков. Александр теперь в шаге от тысячи по сумме шайб в регулярных чемпионатах и плей-офф — 999 (922+77). Пока Гретцки остается единственным хоккеистом НХЛ с четырехзначным числом в этой категории — 1016 (894+122).

Великая Восьмерка — уникальный снайпер еще и в том, что на выезде отличался чаще. Ови в 450-й раз забил на арене «Вашингтона» в регулярках и по голам в домашних матчах потеснил со второго места Хоу (449), впереди только Гретцки (492). По шайбам в гостях россиянин давно обошел всех остальных вместе с великим канадцем (472 против 402).

«Мы по-прежнему любим хоккей»

Овечкин провел первый гол в матче «Вашингтона» с «Оттавой», Уилсон удвоил счет до второго перерыва. У Александра теперь 52 (25+27) очка в 69 играх сезона, у Тома — 51 (25+26) в 59. Канадец при разговоре об очередных достижениях россиянина иронично предложил ценить момент.

«Мне не надоедает это, а вам? Это заставляет вас приходить на каток, дает вам возможность о чем-то писать, знаете ли? Станет тише, когда он больше не будет играть. Вам придется переключиться на какие-то другие истории и вещи. Нет, он легенда. И это неизменно весело с тех пор, как я появился здесь. Это веха за вехой», — сказал Уилсон с улыбкой и переключился на серьезный тон.

Карбери согласился, что Овечкин провел один из лучших матчей за последнее время. Тренер вернул в тройку капитана центрфорварда Дилана Строума вместо Джастина Сурдифа.

«Да, мне понравилось это звено сегодня, вернул к нему Стромера. Мне понравился второй период в нашем исполнении. Они забили этот гол, который был очень важен в матче и позволил открыть счет. И у меня чувство, что этот момент настал после того, как за три или четыре минуты мы внесли перелом в игру. Мы стали действовать быстрее, накрывать соперника, можно было ощутить, как игра переворачивается. Мы провели несколько мощных смен подряд, а они вышли и смогли реализовать преимущество с давлением на ворота. Да, мне понравилась вся наша команда. Понимаю, что немного поменял кое-какие вещи, поскольку было ощущение, что нам нужно сделать несколько корректировок с некоторыми сочетаниями. Как считаю, в целом была очень сильная отдача всей команды», — сказал Карбери.

Сам Овечкин тоже не устает от достижений и хоккея. Александр заверил в этом партнера по чемпионской команде Ти Джея Оши и в недавнем интервью назвал факторы возможного завершения карьеры с рисками для здоровья в 40 лет. Главная звезда в истории «Вашингтона» неизменно оставляет открытым вопрос с истекающим контрактом. В выходные россиянин перед домашним матчем с «Бостоном» в своем включении со льда для национального телеэфира на ABC повторил слова о страсти к игре. Бывший звездный защитник Пи Кей Саббан обратился к Ови с тем же посылом, который ранее поднимал в разговоре с Сидни Кросби, — о том, что мотивирует двух главных хоккеистов лиги в этом в веке каждый день выходить на площадку после двух десятилетий в игре.

«Атмосфера, общение с парнями, и, конечно же, мы по-прежнему любим хоккей, так что это самое главное», — сказал Овечкин.

В том включении капитану «Вашингтона» по вопросу задали Саббан, легендарный Марк Мессье и Стив Леви. Последний затем сообщил, что студию попросили не касаться темы, станет ли этот сезон и оставшиеся матчи последними для форварда. Вместо этого у Русской Машины, которая почти никогда не ломается, поинтересовались его выбором еды в дни ранних игр. Если перед вечерними выходами на лед форвард давно остановился на блюде «чикен парм» (курица пармезан), то перед дневными на завтрак предпочитает пасту.

«Спаггетти. С моими детьми. Они обожают их», — улыбнулся Александр.

Уникальный одноклубник Ови

Главным событием матча «Вашингтона» и «Оттавы» стал дебют защитника Коула Хатсона. 19-летний новичок подписал контракт со столичным клубом после завершения университетского сезона. Брат прошлогоднего обладателя «Колдер Трофи», защитника «Монреаля» Лэйна Хатсона стал уникальным одноклубником Овечкина. Американец — первый хоккеист «Кэпиталз», который родился после дебюта Александра в североамериканской лиге. Коул появился на свет 28 июня 2006-го, через восемь месяцев и 23 дня после стартовой игры 20-летнего россиянина в форме с «кричащим орлом».

Хатсон в дебютном матче забил свой первый гол и установил окончательный счет. Новичок пытался справиться с нервами и выглядел убедительно, активно включался в игру в атаке и несколько раз выходил в сменах со звеном капитана. В концовке «Оттава» меняла вратаря на дополнительного хоккеиста, сначала в пустые ворота забил Алексей Протас, вторым в такой ситуации в большинстве на последней минуте отличился Коул. Защитник ускорился из своей зоны, параллельно рванул Коннор Макмайкл и вторым темпом включился Овечкин. Дебютант выполнил бросок после того, как Макмайкл показал на ворота и отправился забирать шайбу на память, первым с поздравлениями к нему подкатил Ови. На трибунах вместе с болельщиками гол отпраздновали родители Коула — Роб и Джули, у которых все четыре сына занимаются хоккеем.

«Да, я был в восторге. Не особо хотел бросать, честно говоря. Все время искал возможность для передачи, но рано или поздно нужно забить свой первый гол. Так что я просто рад, что шайба зашла. [Я видел жесты Макмайкла.] О да. Я даже не мог отпасовать ему. Он не держал клюшку на льду, просто хотел, чтобы я пошел до конца, так что вроде как пришлось бросать», — сказал Хатсон.

Коул поблагодарил защитника Мэта Роя и Овечкина за советы во время матча: «Да, просто общались всю игру. У меня было много вопросов к ним, они на все отвечали. Да, это нечто, когда в команде такие старшие, это точно».

Новичок заодно ответил на вопрос, ловил ли себя на мысли, что пасует на Алекса Овечкина: «Ох, даже не знаю. Я на самом деле не думал об этом. Но он каждый раз общался со мной, подсказывал, как видит конкретный розыгрыш. И это все еще меня сильно шокирует».

Защитник о своем участии в вечере очередных достижений Овечкина сказал: «Он это сделал? Вау! Я даже не знал, но все это на самом деле невероятно».

Во время интервью Хатсона сквозь группу журналистов прорвался Уилсон с пеной для бритья на полотенце и размазал ее по лицу дебютанта. Американец не сразу пришел в себя, проверил нос и продолжил общение в испачканной майке. «У него хорошее видение, он почти увернулся!» — рассмеялся канадский заводила. Сам Том после первого гола в лиге получил «пирогом» в лицо от Овечкина, а потом продолжил традицию с несколькими новичками «Кэпиталз».

Следующие матчи «Вашингтона» с гонкой за плей-офф и поиском тысячного гола Овечкина пройдут в американской столице в выходные по московскому времени — с «Нью-Джерси» (в ночь на 21 марта) и «Колорадо» (вечером 22 марта).

Вашингтон
4:1
0:0, 2:0, 2:1
Оттава
Хоккей, НХЛ, Неделя 22
19.03.2026, 02:30 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18347 зрителей
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Трэвис Грин
Вратари
Логан Томпсон
Линус Улльмарк
(00:00-45:10)
Линус Улльмарк
(45:35-56:35)
Линус Улльмарк
(57:19-57:33)
Линус Улльмарк
(58:28-59:20)
Линус Улльмарк
(c 59:34)
1-й период
11:51
Том Уилсон
2-й период
21:30
Ник Казинс
28:09
Александр Овечкин
(Расмус Сандин)
38:13
Том Уилсон
(Тревор ван Римсдайк, Пьер-Люк Дюбуа)
3-й период
45:35
Том Уилсон
54:13
Энтони Бовилье
57:19
Тим Штюцле
(Клод Жиру, Тома Шабо)
58:28
Алексей Протас
(Коннор Макмайкл)
58:48
Тайлер Клевен
59:34
Коул Хатсон
Статистика
Вашингтон
Оттава
Штрафное время
6
4
Игра в большинстве
2
3
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
