Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.95
П2
4.05
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Сочи
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.67
П2
5.81
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.71
П2
7.40
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.86
П2
4.60
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.85
П2
5.70
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.14
П2
2.26
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.50
П2
4.15
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Лос-Анджелес
3
:
Филадельфия
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Тампа-Бэй
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Юта
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
0
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
0
:
Флорида
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
1
:
Чикаго
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
3
:
Сиэтл
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
6
:
Виннипег
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
3
:
Монреаль
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
6
:
Рейнджерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
3
:
Айлендерс
2
П1
X
П2

Овечкин — Аршавину: «Ты меня сглазил»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в выпуске FONtour в ироничной форме прокомментировал отсутствие заброшенных шайб в присутствии Андрея Аршавина.

Источник: Reuters

Аршавин: Мы приехали, естественно, посмотреть тысячную шайбу.

Овечкин: Ты меня сглазил. Столько было моментов. Но, к сожалению… Вы сегодня в 10 часов улетаете и попрет.

Аршавин: Понятно, ты забросить не можешь. Люди шайбу ввести не могут — виноваты в этом мы. Ладно, мы это возьмем на себя.

После этой беседы Овечкин отличился в игре против «Оттавы». Для россиянина этот гол стал 25-м в сезоне, 922-м в регулярках и 999-м с учетом плей-офф.

Вашингтон
4:1
0:0, 2:0, 2:1
Оттава
Хоккей, НХЛ, Неделя 22
19.03.2026, 02:30 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18347 зрителей
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Трэвис Грин
Вратари
Логан Томпсон
Линус Улльмарк
(00:00-45:10)
Линус Улльмарк
(45:35-56:35)
Линус Улльмарк
(57:19-57:33)
Линус Улльмарк
(58:28-59:20)
Линус Улльмарк
(c 59:34)
1-й период
11:51
Том Уилсон
2-й период
21:30
Ник Казинс
28:09
Александр Овечкин
(Расмус Сандин)
38:13
Том Уилсон
(Тревор ван Римсдайк, Пьер-Люк Дюбуа)
3-й период
45:35
Том Уилсон
54:13
Энтони Бовилье
57:19
Тим Штюцле
(Клод Жиру, Тома Шабо)
58:28
Алексей Протас
(Коннор Макмайкл)
58:48
Тайлер Клевен
59:34
Коул Хатсон
Статистика
Вашингтон
Оттава
Штрафное время
6
4
Игра в большинстве
2
3
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше