Овечкин — Аршавину: «Ты меня сглазил»

Аршавин: Мы приехали, естественно, посмотреть тысячную шайбу.
Овечкин: Ты меня сглазил. Столько было моментов. Но, к сожалению… Вы сегодня в 10 часов улетаете и попрет.
Аршавин: Понятно, ты забросить не можешь. Люди шайбу ввести не могут — виноваты в этом мы. Ладно, мы это возьмем на себя.
После этой беседы Овечкин отличился в игре против «Оттавы». Для россиянина этот гол стал 25-м в сезоне, 922-м в регулярках и 999-м с учетом плей-офф.
Хоккей, НХЛ, Неделя 22
19.03.2026, 02:30 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18347 зрителей
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Трэвис Грин
Вратари
Логан Томпсон
Линус Улльмарк
(00:00-45:10)
Линус Улльмарк
(45:35-56:35)
Линус Улльмарк
(57:19-57:33)
Линус Улльмарк
(58:28-59:20)
Линус Улльмарк
(c 59:34)
1-й период
11:51
Том Уилсон
2-й период
21:30
Ник Казинс
28:09
Александр Овечкин
(Расмус Сандин)
38:13
Том Уилсон
(Тревор ван Римсдайк, Пьер-Люк Дюбуа)
3-й период
45:35
Том Уилсон
54:13
Энтони Бовилье
57:19
Тим Штюцле
(Клод Жиру, Тома Шабо)
58:28
Алексей Протас
(Коннор Макмайкл)
58:48
Тайлер Клевен
59:34
Коул Хатсон
Статистика
Вашингтон
Оттава
Штрафное время
6
4
Игра в большинстве
2
3
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит
