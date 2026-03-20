Мэттьюс успешно перенес операцию на колене

Капитан «Торонто» Остон Мэттьюс в четверг успешно перенес операцию на медиальной коллатеральной связке колена, сообщает пресс-служба клуба. На восстановление 28-летнему американцу потребуется 12 недель. Ожидается, что игрок будет полностью здоров к началу тренировочного лагеря.
Мэттьюс получил травму в пятницу, 13 марта, после силового приема от капитана «Анахайма» Радко Гудаса в конце второго периода матча регулярного чемпионата НХЛ. Игрок «Дакс» был удален до конца игры и получил дисквалификацию на 5 матчей.
В сезоне-2025/26 Мэттьюс сыграл в 60 матчах и набрал 53 (27+26) очка.
