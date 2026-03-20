Мэттьюс успешно перенес операцию на колене

Мэттьюс получил травму в пятницу, 13 марта, после силового приема от капитана «Анахайма» Радко Гудаса в конце второго периода матча регулярного чемпионата НХЛ. Игрок «Дакс» был удален до конца игры и получил дисквалификацию на 5 матчей.