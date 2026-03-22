«Нэшвилл Предаторз» обыграл «Вегас Голден Найтс» в матче НХЛ

Встреча, которая состоялась в Нэшвилле, завершилась победой хозяев со счетом 4:1 (1:0, 3:1, 0:0). В составе победителей дублем отметился Стивен Стэмкос (1-я и 22-я минуты), по шайбе забросили Тайсон Джост (32) и Райан О’Райлли (46). Шайба гостей на счету Ши Теодора (44), ему ассистировал россиянин Иван Барбашев.