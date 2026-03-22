«Нэшвилл Предаторз» обыграл «Вегас Голден Найтс» в матче НХЛ

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. «Нэшвилл Предаторз» обыграл «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Нэшвилле, завершилась победой хозяев со счетом 4:1 (1:0, 3:1, 0:0). В составе победителей дублем отметился Стивен Стэмкос (1-я и 22-я минуты), по шайбе забросили Тайсон Джост (32) и Райан О’Райлли (46). Шайба гостей на счету Ши Теодора (44), ему ассистировал россиянин Иван Барбашев.
«Нэшвилл» одержал третью победу подряд и с 73 очками идет на пятом месте в Центральном дивизионе. Потерпевший третье поражение подряд «Вегас» (76) идет третьим в Тихоокеанском дивизионе.
Хоккей, НХЛ, Неделя 22
21.03.2026, 21:00 (МСК UTC+3)
Bridgestone Arena, 17439 зрителей
Главные тренеры
Эндрю Брюнетт
Брюс Кэссиди
Вратари
Юстус Аннунен
Акира Шмид
(00:00-55:12)
1-й период
00:40
Стивен Стэмкос
(Райан О`Райлли)
15:42
Стивен Стэмкос
2-й период
20:54
Ши Теодор
21:24
Стивен Стэмкос
(Филип Форсберг, Эрик Хаула)
24:31
Эрик Хаула
28:05
Ник Пербикс
28:05
Оззи Висблатт
28:05
Бен Хаттон
28:05
Ник Дауд
28:05
Бретт Хауден
31:39
Райан О`Райлли
31:56
Тайсон Джост
(Брэди Шей)
33:10
Ши Теодор
(Иван Барбашев, Бретт Хауден)
33:27
Ник Дауд
34:53
Райан О`Райлли
(Стивен Стэмкос, Роман Йоси)
3-й период
42:45
Мэттью Вуд
Статистика
Нэшвилл
Вегас
Штрафное время
12
12
Игра в большинстве
4
4
Голы в большинстве
2
1
Голы в меньшинстве
1
0
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит