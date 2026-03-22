Кучеров назвал цель, на которой сейчас сосредоточен

«Я не слишком об этом думаю (о борьбе за “Арт Росс Трофи” — ред.). Наша цель — Кубок Стэнли, и именно на этом мы сейчас сосредоточены. Думаю, все дело в моей любви к игре. Мне нравится учиться, нравится смотреть за игроками из разных команд и брать в свою игру то, что есть у них, просто стараться быть максимально стабильным и выходить на лед, чтобы помочь команде, играть правильно и доводить свои моменты до конца», — цитирует Кучерова менеджер «Тампы» по связям со СМИ Бенджамин Пирс на своей странице в соцсети X.