Кучеров назвал цель, на которой сейчас сосредоточен

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Российский нападающий Никита Кучеров признался, что не думает о завоевании «Арт Росс Трофи» как лучшему бомбардиру регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и подчеркнул, что его целью является победа в Кубке Стэнли вместе с клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг».
В воскресенье «Тампа» в гостях обыграла «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 5:2. Кучеров забросил две шайбы и отдал две результативные передачи. Россиянин был признан первой звездой встречи. Всего на счету 32-летнего форварда 118 (40 голов + 78 передач) очков в 64 матчах текущего сезона. Он вышел на первое место в списке бомбардиров НХЛ.
«Я не слишком об этом думаю (о борьбе за “Арт Росс Трофи” — ред.). Наша цель — Кубок Стэнли, и именно на этом мы сейчас сосредоточены. Думаю, все дело в моей любви к игре. Мне нравится учиться, нравится смотреть за игроками из разных команд и брать в свою игру то, что есть у них, просто стараться быть максимально стабильным и выходить на лед, чтобы помочь команде, играть правильно и доводить свои моменты до конца», — цитирует Кучерова менеджер «Тампы» по связям со СМИ Бенджамин Пирс на своей странице в соцсети X.
В гонке бомбардиров Кучеров обошел нападающего «Ойлерз» Коннора Макдэвида, в активе которого 116 (38+78) очков. Кучеров трижды становился обладателем «Арт Росс Трофи» — в 2019, 2024 и 2025 годах.
Крис Ноблок
Джон Купер
Коннор Ингрэм
(00:00-58:10)
Андрей Василевский
Коннор Ингрэм
(c 59:28)
19:37
Коннор Макдэвид
(Эван Бушар)
21:37
Энтони Чирелли
(Никита Кучеров, Брэндон Хагель)
26:03
Коннор Макдэвид
26:03
Понтус Хольмберг
30:29
Коннор Мерфи
30:29
Понтус Хольмберг
31:03
Дарнелл Нерс
31:03
Василий Подколзин
31:03
Энтони Чирелли
32:13
Джейк Гюнцель
(Никита Кучеров, Брэйден Пойнт)
33:06
Коннор Макдэвид
34:47
Никита Кучеров
35:34
Янни Гурд
36:58
Никита Кучеров
(Янис Мозер)
47:16
Джошуа Замански
55:32
Никита Кучеров
(Брэндон Хагель)
55:50
Макс Джонс
59:09
Эрик Чернак
59:28
Энтони Чирелли
