Кучеров назвал цель, на которой сейчас сосредоточен

Никита Кучеров заявил, что его целью является победа в Кубке Стэнли.

Источник: ХК "Тампа-Бэй Лайтнинг"

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Российский нападающий Никита Кучеров признался, что не думает о завоевании «Арт Росс Трофи» как лучшему бомбардиру регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и подчеркнул, что его целью является победа в Кубке Стэнли вместе с клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг».

В воскресенье «Тампа» в гостях обыграла «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 5:2. Кучеров забросил две шайбы и отдал две результативные передачи. Россиянин был признан первой звездой встречи. Всего на счету 32-летнего форварда 118 (40 голов + 78 передач) очков в 64 матчах текущего сезона. Он вышел на первое место в списке бомбардиров НХЛ.

«Я не слишком об этом думаю (о борьбе за “Арт Росс Трофи” — ред.). Наша цель — Кубок Стэнли, и именно на этом мы сейчас сосредоточены. Думаю, все дело в моей любви к игре. Мне нравится учиться, нравится смотреть за игроками из разных команд и брать в свою игру то, что есть у них, просто стараться быть максимально стабильным и выходить на лед, чтобы помочь команде, играть правильно и доводить свои моменты до конца», — цитирует Кучерова менеджер «Тампы» по связям со СМИ Бенджамин Пирс на своей странице в соцсети X.

В гонке бомбардиров Кучеров обошел нападающего «Ойлерз» Коннора Макдэвида, в активе которого 116 (38+78) очков. Кучеров трижды становился обладателем «Арт Росс Трофи» — в 2019, 2024 и 2025 годах.

Эдмонтон
2:5
1:0, 0:3, 1:2
Тампа-Бэй
Хоккей, НХЛ, Неделя 22
22.03.2026, 05:00 (МСК UTC+3)
Rogers Place, 18347 зрителей
Главные тренеры
Крис Ноблок
Джон Купер
Вратари
Коннор Ингрэм
(00:00-58:10)
Андрей Василевский
Коннор Ингрэм
(c 59:28)
1-й период
19:37
Коннор Макдэвид
(Эван Бушар)
2-й период
21:37
Энтони Чирелли
(Никита Кучеров, Брэндон Хагель)
26:03
Коннор Макдэвид
26:03
Понтус Хольмберг
30:29
Коннор Мерфи
30:29
Понтус Хольмберг
31:03
Дарнелл Нерс
31:03
Василий Подколзин
31:03
Энтони Чирелли
32:13
Джейк Гюнцель
(Никита Кучеров, Брэйден Пойнт)
33:06
Коннор Макдэвид
34:47
Никита Кучеров
35:34
Янни Гурд
36:58
Никита Кучеров
(Янис Мозер)
3-й период
47:16
Джошуа Замански
55:32
Никита Кучеров
(Брэндон Хагель)
55:50
Макс Джонс
59:09
Эрик Чернак
59:28
Энтони Чирелли
Статистика
Эдмонтон
Тампа-Бэй
Штрафное время
18
18
Игра в большинстве
3
3
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
Читать дальше