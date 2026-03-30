Фетисов — о 1000 голах Овечкина в НХЛ: «Не мог представить, что он доберется до этой отметки»

На данный момент Овечкин забросил 1003 шайбы с учетом плей-офф. По этому показателю россиянин уступал только Уэйну Гретцки, 1016).
"1000 шайб — это огромное достижение для любого в мире. Я не мог себе представить, что Александр сможет добраться до этой отметки. Надеюсь, у него осталась другая цель — совокупный рекорд.
Прежде всего это желание. Если он захочет, покорит и этот рекорд. Я с ним разговаривал и пожелал ему этого, чтобы он нацелился. Просто молодец! Горжусь и болею за него«, — сказал Фетисов “Чемпионату”.
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.