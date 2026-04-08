Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
2-й период
Авангард
1
:
ЦСКА
0
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.30
П2
7.50
Хоккей. НХЛ
09.04
Рейнджерс
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
3.02
X
4.30
П2
2.08
Хоккей. НХЛ
09.04
Торонто
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.98
X
4.50
П2
2.07
Хоккей. НХЛ
09.04
Сан-Хосе
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.30
П2
2.31
Хоккей. КХЛ
не начался
Локомотив
:
Салават Юлаев
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
0
:
Нэшвилл
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
1
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Юта
6
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2

Овечкина номинировали на приз НХЛ, который никогда не получали россияне

«Вашингтон» выдвинул Овечкина в качестве номинанта на «Билл Мастертон Трофи».

Источник: Reuters

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» выдвинул российского капитана команды Александра Овечкина в качестве номинанта на «Билл Мастертон Трофи», который ежегодно вручается игроку лиги, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею, сообщает Daily Faceoff.

Премия присуждается членами Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов (PHWA). В число номинантов «Билл Мастертон Трофи» включают по одному игроку из каждой команды лиги. Российские хоккеисты ни разу не становились обладателями этого приза.

В 2025 году обладателем награды стал канадский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Шон Монахан.

Овечкин является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги (928). Предыдущий рекорд принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894). В текущем сезоне российский нападающий сыграл 78 матчей и заработал 61 очко (31 шайба + 30 передач). Контракт 40-летнего Овечкина истекает по окончании сезона.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше