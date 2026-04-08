Овечкина номинировали на приз НХЛ, который никогда не получали россияне

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» выдвинул российского капитана команды Александра Овечкина в качестве номинанта на «Билл Мастертон Трофи», который ежегодно вручается игроку лиги, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею, сообщает Daily Faceoff.
Премия присуждается членами Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов (PHWA). В число номинантов «Билл Мастертон Трофи» включают по одному игроку из каждой команды лиги. Российские хоккеисты ни разу не становились обладателями этого приза.
В 2025 году обладателем награды стал канадский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Шон Монахан.
Овечкин является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги (928). Предыдущий рекорд принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894). В текущем сезоне российский нападающий сыграл 78 матчей и заработал 61 очко (31 шайба + 30 передач). Контракт 40-летнего Овечкина истекает по окончании сезона.