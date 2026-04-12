«Бостон» — «Тампа»: видеообзор матча НХЛ

«Бостон» проиграл «Тампе» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2.
У гостей забили Брэндон Хагель и Эмиль Лиллеберг, у хозяев — Морган Гики.
У «Бостона» серия из пяти поражений подряд. Он занимает седьмое место в таблице Восточной конференции (96 очков после 80 игр). «Тампа» (104 очка после 80 встреч) располагается на третьем месте.
В следующем матче «Бостон» 13 апреля сыграет в гостях с «Коламбусом», «Тампа» 14 апреля примет «Детройт».
