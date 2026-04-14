Овечкин впервые за 8 лет сыграет во всех матчах регулярки сезона НХЛ

Капитан «Вашингтона» шестой раз в карьере в НХЛ не пропустит ни одной игры в регулярном сезоне.

Источник: Getty Images

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сыграет в заключительном матче команды в регулярном чемпионате НХЛ против «Коламбус Блю Джекетс». Об этом сообщил главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери, передает журналист сайта НХЛ Том Гулитти.

Гостевая для «Вашингтона» встреча пройдет в ночь на 15 апреля.

Овечкин сыграет во всех 82 матчах регулярного сезона в пятый раз в своей карьере. Включая 48-матчевый локаутный сезон 2012/13, это будет шестой раз, когда он не пропустит ни одной игры.

Последний раз Овечкин сыграл все 82 матчах в сезоне 2017/18, в котором «Вашингтон» завоевал Кубок Стэнли.

Овечкин станет пятым хоккеистом в истории НХЛ, сыгравшим 82 игры в возрасте 40 лет и старше. Ранее это делали Яромир Ягр (дважды: 2017/18 и 2013/14), Теему Селянне (2011/12), Никлас Лидстрем (2010/11) и Дэйв Андрейчук (2003/04).

«Вашингтон» уже потерял шансы на выход в плей-офф. 40-летний Овечкин набрал в нынешнем сезоне 63 (32+31) очка.

