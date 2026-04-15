«Коламбус» — «Вашингтон»: трансляция матча НХЛ, где смотреть видео

«Коламбус Блю Джэкетс» и «Вашингтон Кэпиталз» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на среду, 15 апреля. Игра пройдет на «Нэйшнуайд Арене» в Колумбусе, стартовое вбрасывание состоится в 2.00 по московскому времени.
«Коламбус» — «Вашингтон»: трансляция матча регулярного чемпионата НХЛ в прямом эфире (видео).
15 апр 02:00 Коламбус — Вашингтон 0:0.
В России отсутствуют официальные трансляции НХЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».
Предыдущая встреча команд состоялась в декабре и завершилась победой столичных со счетом 2:0.
Обе команды провели по 81 матчу в регулярном чемпионате НХЛ, «Коламбус» набрал 92 очка, «Вашингтон» — 93 очка. В предыдущей игре «Коламбус» уступил «Бостону» (2:3), а «Вашингтон» победил «Питтсбург» (3:0).