Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Калгари
0
:
Колорадо
0
Все коэффициенты
П1
3.18
X
4.30
П2
2.13
Хоккей. НХЛ
1-й период
Юта
0
:
Виннипег
0
Все коэффициенты
П1
1.89
X
4.32
П2
3.85
Хоккей. НХЛ
2-й период
Миннесота
1
:
Анахайм
1
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.38
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
3-й период
Айлендерс
1
:
Каролина
2
Все коэффициенты
П1
34.00
X
4.33
П2
1.30
Хоккей. НХЛ
3-й период
Бостон
5
:
Нью-Джерси
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
3-й период
Коламбус
1
:
Вашингтон
2
Все коэффициенты
П1
52.00
X
5.90
П2
1.28
Хоккей. НХЛ
3-й период
Филадельфия
3
:
Монреаль
2
Все коэффициенты
П1
1.67
X
9.70
П2
50.00
Хоккей. НХЛ
не начался
Сент-Луис
:
Питтсбург
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Ванкувер
:
Лос-Анджелес
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
3
:
Авангард
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
0
:
Локомотив
4
П1
X
П2

Оши взял у Овечкина интервью по поводу будущего россиянина в НХЛ

Перед началом матча регулярного чемпионата между «Вашингтоном» и «Коламбусом» экс-хоккеист, а ныне телекомментатор Ти Джей Оши взял интервью у российского форварда «Кэпиталз» Александра Овечкина.

— Я знаю, вы говорили, что здоровье будет одним из факторов, влияющих на ваше решение. Как вы себя чувствуете сейчас, когда предстоит 82-я игра в сезоне?

— Приятно. Довольно хорошо все, это же очевидно. Но да, мы с тобой вчера об этом говорили, и ты знаешь, что это будет непростое решение. Иногда хочешь продолжать, иногда нет, так что подумаем.

— Если вы решите уйти, чего, по-вашему, вам будет больше всего не хватать?

— Я пока не ушел, так что мы это выясним сейчас. Скажи мне сам.

 — О, чувак, ты по всему будешь скучать. Тебе всего будет не хватать.

Овечкин выступает за «Вашингтон» в НХЛ с 2005 года. Его контракт с «Кэпиталз» рассчитан до конца сезона-2025/26. 40-летний форвард является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 голами и занимает второе место в списке лучших снайперов лиги с учетом плей-офф (1006 заброшенных шайб).

«Возможно, это последний сезон величайшего снайпера в истории»: в «Вашингтоне» обсуждают будущее Овечкина.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
