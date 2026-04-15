Оши взял у Овечкина интервью по поводу будущего россиянина в НХЛ

Перед началом матча регулярного чемпионата между «Вашингтоном» и «Коламбусом» экс-хоккеист, а ныне телекомментатор Ти Джей Оши взял интервью у российского форварда «Кэпиталз» Александра Овечкина.
— Я знаю, вы говорили, что здоровье будет одним из факторов, влияющих на ваше решение. Как вы себя чувствуете сейчас, когда предстоит 82-я игра в сезоне?
— Приятно. Довольно хорошо все, это же очевидно. Но да, мы с тобой вчера об этом говорили, и ты знаешь, что это будет непростое решение. Иногда хочешь продолжать, иногда нет, так что подумаем.
— Если вы решите уйти, чего, по-вашему, вам будет больше всего не хватать?
— Я пока не ушел, так что мы это выясним сейчас. Скажи мне сам.
— О, чувак, ты по всему будешь скучать. Тебе всего будет не хватать.
Овечкин выступает за «Вашингтон» в НХЛ с 2005 года. Его контракт с «Кэпиталз» рассчитан до конца сезона-2025/26. 40-летний форвард является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 голами и занимает второе место в списке лучших снайперов лиги с учетом плей-офф (1006 заброшенных шайб).
