«Филадельфия» победила «Монреаль», Мичков набрал 3 очка

«Филадельфия» выиграла у «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. Игра прошла на «Ксфинити Мобил Арене» в Филадельфии.
Российский нападающий «Флайерз» Матвей Мичков забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи. Теперь у 21-летнего россиянина 51 (20+31) очко в 81 игре этого сезона.
«Филадельфия» набрала 98 очков в 82 матчах и занимает 7-е место в Восточной конференции. «Монреаль» идет на 4-й строчке — 106 очков в 82 играх. Обе команды вышли в плей-офф.
