Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Ванкувер
3
:
Лос-Анджелес
3
Все коэффициенты
П1
4.84
X
1.88
П2
3.58
Хоккей. НХЛ
3-й период
Сент-Луис
7
:
Питтсбург
5
Все коэффициенты
П1
1.14
X
6.00
П2
41.00
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
1
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
5
:
Виннипег
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
3
:
Анахайм
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
1
:
Каролина
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Нью-Джерси
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
1
:
Вашингтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
4
:
Монреаль
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
3
:
Авангард
1
П1
X
П2

Овечкин отдал голевую передачу в последнем матче регулярного сезона НХЛ

«Вашингтон» одержал победу над «Коламбусом» со счетом 2:1.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 15 апреля. /ТАСС/. Капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин отдал голевую передачу в заключительном матче регулярного чемпионата, который столичный клуб провел против «Коламбуса».

«Вашингтон» одержал победу со счетом 2:1. 40-летний Овечкин отдал передачу в ситуации с победной шайбой, которую забросил Джейкоб Чикран.

На счету Овечкина 929 голов в регулярных чемпионатах НХЛ в карьере, он лидирует в списке лучших снайперов в истории лиги. По абсолютному количеству голов (регулярный чемпионат + плей-офф) россиянин с 1 006 голами (929 + 77) занимает второе место после канадца Уэйна Гретцки, у которого 1 016 шайб (894 + 122).

В 82 матчах нынешнего сезона Овечкин забросил 32 шайбы и набрал 64 очка по системе «гол + пас» (32 + 32). «Вашингтон» не попал в плей-офф, в последний раз команда не играла в Кубке Стэнли в 2023 году.

Ранее ТАСС сообщал, что Овечкин летом примет решение, будет ли он продолжать карьеру в НХЛ. Его контракт с «Вашингтоном» истекает летом этого года.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
