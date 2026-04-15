Мичков признан первой звездой матча «Филадельфия» — «Монреаль»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Филадельфия» — «Монреаль» (4:2). Все трое выбраны из состава победителей.
Первой звездой признан российский напдающий Матвей Мичков. 21-летний россиянин забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи. Теперь у него 51 (20+31) очко в 81 игре этого сезона.
Второй звездой стал защитник Оливер Бонк, набравший 2 (1+1) очка. Третья звезда — Хантер Макдональд, отметившийся голевой передачей.
