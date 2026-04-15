Дальнейшая карьера Овечкина в вопросах и ответах

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сыграл последний матч по действующему контракту в НХЛ. В плей-офф он участия не примет, так как его клуб лишился шансов там выступить. Соглашение россиянина с клубом истечет в конце июня, ему нужно будет принимать непростое решение, которое ждет весь хоккейный мир.
Продолжит ли Овечкин карьеру в НХЛ?
Игрок уже объявил, что примет решение, останется ли он в НХЛ или нет, летом. Еще до последней игры с «Коламбусом» (2:1) в «регулярке», в коротком интервью своему бывшему партнеру по «Вашингтону» Ти Джею Оши он сказал следующее: «Я еще никуда не уходил». Большую роль в решении должна сыграть позиция его семьи. Некоторые букмекеры начали уже принимать ставки на это решение — на бирже Kalshi вероятность того, что Овечкин завершит карьеру в лиге, оценивается в 42%. Вероятность же того, что он продолжит карьеру, — в 58%.
Почему Овечкин может продолжить карьеру в НХЛ?
В первую очередь, желание перед завершением карьеры выиграть с командой второй Кубок Стэнли спустя восемь лет. Во-вторых, безусловно, обновление абсолютного рекорда канадца Уэйна Гретцки по количеству голов (регулярный чемпионат + плей-офф). Для его повторения Ови остается забросить 10 шайб. Это ничтожная цифра на фоне того, какой путь в течение 20 лет россиянин прошел, чтобы стать лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов. Если Овечкин продолжит карьеру и относительно быстро побьет этот рекорд, то сможет спокойно сосредоточиться на том, чтобы помочь обновленной команде добиться максимальных задач в сезоне-2026/27.
Может ли Овечкин в случае продолжения карьеры в НХЛ перейти в другой клуб?
Игроки в лиге довольно редко проводят всю карьеру в одном клубе. Но, учитывая путь Овечкина, предпосылок для его ухода из «Вашингтона» не видится никаких.
Россиянину комфортно в этом клубе, там любят его, понимая, насколько «Вашингтон» в спортивном и медийном плане поднялся с его приходом. Скандирование фанатами фразы «Еще один сезон!» в честь россиянина на предпоследней для клуба игре регулярного чемпионата тому подтверждение.
Когда ждать решения по продолжению карьеры?
Учитывая желание побороться за Кубок Стэнли, россиянин может сначала посмотреть, как клуб будет работать на трансферном рынке в межсезонье. И только потом решит, продлевать ли ему контракт. По обыкновению, ряд ключевых сделок на рынке совершается в первые дни после его открытия — 1 июля.
Уже известно, что Овечкин вернется в Москву в мае. До этого времени он пройдет медобследование, примет участие в пресс-конференции после сезона. В предыдущие годы Овечкин примерно на месяц уезжал в отпуск (он предпочитает проводить его в Турции), потом возвращался в Москву и начинал самостоятельно готовиться к сезону, чередуя подготовку с участием в разнообразных медийных мероприятиях. Нельзя забывать и о «Матче года», который он организовывает вместе с другими российскими игроками НХЛ Артемием Панариным и Михаилом Сергачевым. Игра пройдет в Санкт-Петербурге 25 июля. Возможно, о своем решении Ови объявит ближе ко второй половине лета.
Как может измениться контракт Овечкина с «Вашингтоном» в случае продолжения карьеры?
По истекающему соглашению за пять лет Овечкин заработал $47,5 млн, из которых $34,5 млн пришлись на бонусные выплаты. Самое большое количество выплат было в сезоне-2023/24 ($12,5 млн, из которых $11,5 млн — бонусы). Текущий контракт форварда и возможный последующий в НХЛ носит статус «ветеранского», т.е. того, который заключен с игроками в возрасте 35 лет и старше. Согласно ему, если в течение его действия хоккеист завершает карьеру, то вся среднегодовая выплата остается в платежке клуба.
Учитывая подъем потолка зарплат со следующего сезона ($104 млн), вероятный новый контракт Овечкина не будет хуже нынешнего, значительная часть его дохода будет оформлена через бонусы за результативность, которые в потолке не учитываются.
Может ли Овечкин вернуться доигрывать в Россию?
Такой вариант нельзя исключать. Возвратиться, чтобы отдать дань московскому «Динамо», которое воспитало его, было бы красивой историей. В клубе готовы к любому решению Овечкина в плане того, кем он может вернуться туда: игроком или советником руководителя. Заявление форварда отыграть заключительный в карьере сезон в родном клубе сильно помогло бы «Динамо» в плане тех же продаж форменной атрибутики с именем игрока.
Однако все же больше верится, что если Овечкин и продолжит карьеру, то именно в НХЛ. Несмотря на возраст, хорошая подготовка и малая травматичность помогли ему, в частности, побить рекорд Гретцки по голам в регулярках и установить ряд других рекордов.
Что будет делать, если завершит карьеру?
Точно не будет тренером. Точнее, если и будет, то лишь для своих сыновей, занимающихся хоккеем. Первое время (год, два) он может и не заниматься какой-то активной деятельностью, кроме того, как участвовать в рекламных и прочих акциях, в том числе и связанных с хоккеем. Фигура и авторитет Овечкина — его актив, который в недалеком будущем можно использовать в том числе для популяризации хоккея.
Нельзя забывать, что Овечкин также финансирует строительство Международной хоккейной академии своего имени в Москве. Хороший вопрос, в какой стране он будет проводить большую часть своего времени. С одной стороны, в России у него много дел, а с другой — в Вашингтоне устоявшаяся жизнь. К примеру, один из лучших российских снайперов в НХЛ Павел Буре в интервью ТАСС говорил, что в России жил, а в Америке — работал.
Автор: Рустам Шарафутдинов