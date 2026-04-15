Дальнейшая карьера Овечкина в вопросах и ответах

В среду капитан «Вашингтона» провел последний матч за клуб по контракту.

Источник: AP 2024

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сыграл последний матч по действующему контракту в НХЛ. В плей-офф он участия не примет, так как его клуб лишился шансов там выступить. Соглашение россиянина с клубом истечет в конце июня, ему нужно будет принимать непростое решение, которое ждет весь хоккейный мир.

Продолжит ли Овечкин карьеру в НХЛ?

Игрок уже объявил, что примет решение, останется ли он в НХЛ или нет, летом. Еще до последней игры с «Коламбусом» (2:1) в «регулярке», в коротком интервью своему бывшему партнеру по «Вашингтону» Ти Джею Оши он сказал следующее: «Я еще никуда не уходил». Большую роль в решении должна сыграть позиция его семьи. Некоторые букмекеры начали уже принимать ставки на это решение — на бирже Kalshi вероятность того, что Овечкин завершит карьеру в лиге, оценивается в 42%. Вероятность же того, что он продолжит карьеру, — в 58%.

Почему Овечкин может продолжить карьеру в НХЛ?

В первую очередь, желание перед завершением карьеры выиграть с командой второй Кубок Стэнли спустя восемь лет. Во-вторых, безусловно, обновление абсолютного рекорда канадца Уэйна Гретцки по количеству голов (регулярный чемпионат + плей-офф). Для его повторения Ови остается забросить 10 шайб. Это ничтожная цифра на фоне того, какой путь в течение 20 лет россиянин прошел, чтобы стать лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов. Если Овечкин продолжит карьеру и относительно быстро побьет этот рекорд, то сможет спокойно сосредоточиться на том, чтобы помочь обновленной команде добиться максимальных задач в сезоне-2026/27.

Может ли Овечкин в случае продолжения карьеры в НХЛ перейти в другой клуб?

Игроки в лиге довольно редко проводят всю карьеру в одном клубе. Но, учитывая путь Овечкина, предпосылок для его ухода из «Вашингтона» не видится никаких.

Россиянину комфортно в этом клубе, там любят его, понимая, насколько «Вашингтон» в спортивном и медийном плане поднялся с его приходом. Скандирование фанатами фразы «Еще один сезон!» в честь россиянина на предпоследней для клуба игре регулярного чемпионата тому подтверждение.

Источник: AP 2024

Когда ждать решения по продолжению карьеры?

Учитывая желание побороться за Кубок Стэнли, россиянин может сначала посмотреть, как клуб будет работать на трансферном рынке в межсезонье. И только потом решит, продлевать ли ему контракт. По обыкновению, ряд ключевых сделок на рынке совершается в первые дни после его открытия — 1 июля.

Уже известно, что Овечкин вернется в Москву в мае. До этого времени он пройдет медобследование, примет участие в пресс-конференции после сезона. В предыдущие годы Овечкин примерно на месяц уезжал в отпуск (он предпочитает проводить его в Турции), потом возвращался в Москву и начинал самостоятельно готовиться к сезону, чередуя подготовку с участием в разнообразных медийных мероприятиях. Нельзя забывать и о «Матче года», который он организовывает вместе с другими российскими игроками НХЛ Артемием Панариным и Михаилом Сергачевым. Игра пройдет в Санкт-Петербурге 25 июля. Возможно, о своем решении Ови объявит ближе ко второй половине лета.

Источник: Reuters

Как может измениться контракт Овечкина с «Вашингтоном» в случае продолжения карьеры?

По истекающему соглашению за пять лет Овечкин заработал $47,5 млн, из которых $34,5 млн пришлись на бонусные выплаты. Самое большое количество выплат было в сезоне-2023/24 ($12,5 млн, из которых $11,5 млн — бонусы). Текущий контракт форварда и возможный последующий в НХЛ носит статус «ветеранского», т.е. того, который заключен с игроками в возрасте 35 лет и старше. Согласно ему, если в течение его действия хоккеист завершает карьеру, то вся среднегодовая выплата остается в платежке клуба.

Учитывая подъем потолка зарплат со следующего сезона ($104 млн), вероятный новый контракт Овечкина не будет хуже нынешнего, значительная часть его дохода будет оформлена через бонусы за результативность, которые в потолке не учитываются.

Источник: РИА "Новости"

Может ли Овечкин вернуться доигрывать в Россию?

Такой вариант нельзя исключать. Возвратиться, чтобы отдать дань московскому «Динамо», которое воспитало его, было бы красивой историей. В клубе готовы к любому решению Овечкина в плане того, кем он может вернуться туда: игроком или советником руководителя. Заявление форварда отыграть заключительный в карьере сезон в родном клубе сильно помогло бы «Динамо» в плане тех же продаж форменной атрибутики с именем игрока.

Однако все же больше верится, что если Овечкин и продолжит карьеру, то именно в НХЛ. Несмотря на возраст, хорошая подготовка и малая травматичность помогли ему, в частности, побить рекорд Гретцки по голам в регулярках и установить ряд других рекордов.

Что будет делать, если завершит карьеру?

Точно не будет тренером. Точнее, если и будет, то лишь для своих сыновей, занимающихся хоккеем. Первое время (год, два) он может и не заниматься какой-то активной деятельностью, кроме того, как участвовать в рекламных и прочих акциях, в том числе и связанных с хоккеем. Фигура и авторитет Овечкина — его актив, который в недалеком будущем можно использовать в том числе для популяризации хоккея.

Нельзя забывать, что Овечкин также финансирует строительство Международной хоккейной академии своего имени в Москве. Хороший вопрос, в какой стране он будет проводить большую часть своего времени. С одной стороны, в России у него много дел, а с другой — в Вашингтоне устоявшаяся жизнь. К примеру, один из лучших российских снайперов в НХЛ Павел Буре в интервью ТАСС говорил, что в России жил, а в Америке — работал.

Автор: Рустам Шарафутдинов

