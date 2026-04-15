Дальнейшая карьера Овечкина в вопросах и ответах

Игрок уже объявил, что примет решение, останется ли он в НХЛ или нет, летом. Еще до последней игры с «Коламбусом» (2:1) в «регулярке», в коротком интервью своему бывшему партнеру по «Вашингтону» Ти Джею Оши он сказал следующее: «Я еще никуда не уходил». Большую роль в решении должна сыграть позиция его семьи. Некоторые букмекеры начали уже принимать ставки на это решение — на бирже Kalshi вероятность того, что Овечкин завершит карьеру в лиге, оценивается в 42%. Вероятность же того, что он продолжит карьеру, — в 58%.