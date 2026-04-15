Не забил в пустые ворота, но победил. Каким был последний матч Овечкина

«Неужели это конец? За последние несколько лет “Кэпс” попрощались с такими ключевыми игроками франшизы, как Никлас Бэкстрем, Ти Джей Оши и Джон Карлсон, но ничто не сравнится с потенциальным завершением карьеры Алекса Овечкина. Лучший снайпер лиги за всю историю не сделал никаких точных заявлений о том, станет ли его 21-й сезон в НХЛ последним. Но есть вероятность, что именно этот матч станет последним. Если это так, то символично, что он состоится против “Коламбуса” — команды, в игре с которой он начал свою карьеру, забив два гола в своем дебютном матче в 2005 году. Одна из причин, по которой трудно поверить в уход Овечкина, заключается в том, что он продолжает оставаться результативным игроком: в свои 40 лет он сыграл во всех матчах чемпионата и лидирует в “Кэпс” по голам и набранным очкам», — отметила пресс-служба «Блю Джекетс» в тексте-анонсе к матчу с «Вашингтоном».