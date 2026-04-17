Кросби пошутил насчет диеты Овечкина: «Я бы тоже хотел так питаться»

Российский форвард известен тем, что не слишком заботится о своем рационе, любит снеки Cheetos и пьет лимонады вместо воды на скамейке запасных.
«Я бы тоже хотел так питаться! Но нет, я на такое не могу пойти. Он делает это, и на нем это никак не сказывается. Шайба все равно оказывается в сетке после его бросков.
Лично я не могу сказать, что я фанатично отношусь к еде. Я люблю сладости, но сейчас питаюсь строже, чем раньше. Жаль, что я не делал этого в молодости. В первые годы в НХЛ я ел хуже», — сказал Кросби в шоу Пэта Макафи.
