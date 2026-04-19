Капризов сравнялся с Нидеррайтером по победным голам за «Миннесоту» в Кубке Стэнли

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забил победный гол в матче первого раунда Кубка Стэнли с «Далласом» (6:1).
Как сообщает пресс-служба НХЛ, 28-летний россиянин забил свой третий победный гол в плей-офф. Он сравнялся со швейцарцем Нино Нидеррайтером, они занимают 1−2-е места по этому показателю.
Капризов в 1 матче Кубка Стэнли-2026 набрал 3 (1+2) очка.
