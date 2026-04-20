Игрок самого титулованного клуба НХЛ повторил рекорд 92-летней давности

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Юрай Слафковски стал главным героем первого матча серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:3 овертайм). 22-летний словак оформил хет-трик, причем все три шайбы забросил в большинстве.
Слафковски — первый игрок «Монреаля» с сезона-1933/34, когда начали официально отслеживать типы голов, которому удалось забить три гола в большинстве в одном матче плей-офф. Всего в истории НХЛ подобное покорялось лишь 12 хоккеистам. Последним до Слафковски был Джонатан Тэйвс («Чикаго Блэкхокс») в четвертом матче полуфинала конференции 2010 года.
Словак также стал первым игроком «Монреаль Канадиенс», оформившим хет-трик в плей-офф после Рене Бурка в пятой игре финала Восточной конференции 2014 года.
Кроме того, он — третий игрок в истории «Канадиенс», забивший три гола в матче Кубка Стэнли, включая победный в овертайме, после Эрика Дежардена (вторая игра финала 1993 года) и Джерри Пламондона (вторая игра полуфинала 1949 года).
«Монреаль Канадиенс» — самая титулованная команда в истории Национальной хоккейной лиги. На счету клуба 24 победы в Кубке Стэнли, последний из которых был завоеван в 1993 году. Вместе со Слафковски в клубе выступает российский нападающий Иван Демидов.
Джон Купер
Мартен Сан-Луи
Андрей Василевский
(00:00-61:22)
Якуб Добеш
(00:00-38:23)
Якуб Добеш
(38:32-61:22)
10:37
Командный штраф
13:24
Джош Андерсон
(Майкл Мэтисон, Александр Каррье)
14:37
Алекс Ньюхук
17:37
Юрай Слафковски
19:47
Брэндон Хагель
19:47
Кайден Гуле
19:47
Кайден Гуле
20:39
Никита Кучеров
28:10
Янни Гурд
28:10
Джош Андерсон
30:55
Джош Андерсон
32:15
Даррен Рэддиш
(Никита Кучеров, Джейк Гюнцель)
32:44
Брэндон Хагель
(Джейк Гюнцель, Райан Макдона)
38:32
Конор Джики
39:36
Юрай Слафковски
(Коул Кофилд, Иван Демидов)
44:20
Энтони Чирелли
45:56
Юрай Слафковски
(Коул Кофилд, Ник Сузуки)
47:28
Захари Болдюк
48:58
Брэндон Хагель
(Джейк Гюнцель, Никита Кучеров)
59:39
Джейк Гюнцель
61:22
Юрай Слафковски
(Лэйн Хатсон, Ник Сузуки)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит