Игрок самого титулованного клуба НХЛ повторил рекорд 92-летней давности

Слафковски — первый игрок «Монреаля» с сезона-1933/34, когда начали официально отслеживать типы голов, которому удалось забить три гола в большинстве в одном матче плей-офф. Всего в истории НХЛ подобное покорялось лишь 12 хоккеистам. Последним до Слафковски был Джонатан Тэйвс («Чикаго Блэкхокс») в четвертом матче полуфинала конференции 2010 года.