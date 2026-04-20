Василевский установил антирекорд НХЛ среди российских вратарей

Для вратаря хозяев Андрея Василевского это поражение стало 51-м в розыгрышах Кубка Стэнли (при 67 победах). Таким образом, 31-летний россиянин обошел Сергея Бобровского (50 поражений при 61 победе) и вышел на первое место по количеству проигранных матчей в плей-офф среди всех голкиперов из России. Василевский провел в Кубке Стэнли 121 матч, а Бобровский — 117.