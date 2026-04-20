21.04
Питтсбург
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
2.98
Хоккей. НХЛ
21.04
Каролина
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
3.17
Хоккей. НХЛ
21.04
Даллас
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.19
П2
2.92
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
4
:
Юта
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
4
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Тампа-Бэй
3
:
Монреаль
4
П1
X
П2

Василевский установил антирекорд НХЛ среди российских вратарей

«Тампа» уступила «Монреалю» в первом матче серии плей-офф НХЛ в овертайме (3:4). Василевский потерпел 51-е поражение в розыгрыше Кубка Стэнли, обойдя Бобровского (50) и став антирекордсменом среди россиян.

Источник: Minas Panagiotakis/Getty Images

«Тампа-Бэй Лайтнинг» в ночь на 20 апреля на домашней арене проиграла «Монреаль Канадиенс» в первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ (3:4 овертайм).

Для вратаря хозяев Андрея Василевского это поражение стало 51-м в розыгрышах Кубка Стэнли (при 67 победах). Таким образом, 31-летний россиянин обошел Сергея Бобровского (50 поражений при 61 победе) и вышел на первое место по количеству проигранных матчей в плей-офф среди всех голкиперов из России. Василевский провел в Кубке Стэнли 121 матч, а Бобровский — 117.

При этом в нынешнем регулярном чемпионате голкипер занял первое место по количеству побед (39 в 58 матчах), второе место по коэффициенту надежности (2,31 пропущенной шайбы за игру) и третье место по проценту отраженных бросков (0,912).

Василевский также является главным фаворитом на «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю сезона по версии лиги. По итогам опроса 16 журналистов сайта НХЛ Василевский набрал 75 баллов (его 14 раз ставили на первое место). Вторым с 49 баллами идет еще один российский вратарь — выступающий за «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин.

«Монреаль» провел в серии до четырех побед со счетом 1−0. Второй матч противостояния состоится в ночь на 22 апреля в Тампе.

Василевский является двукратным обладателем Кубка Стэнли (2020, 2021) и трехкратным финалистом. В регулярных чемпионатах НХЛ на его счету 370 побед при 178 поражениях.

Тампа-Бэй
3:4
0:1, 2:1, 1:1
ОТ
Монреаль
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
20.04.2026, 00:45 (МСК UTC+3)
Amalie Arena, 19092 зрителя
Главные тренеры
Джон Купер
Мартен Сан-Луи
Вратари
Андрей Василевский
(00:00-61:22)
Якуб Добеш
(00:00-38:23)
Якуб Добеш
(38:32-61:22)
1-й период
10:37
Командный штраф
13:24
Джош Андерсон
(Майкл Мэтисон, Александр Каррье)
14:37
Алекс Ньюхук
17:37
Юрай Слафковски
19:47
Брэндон Хагель
19:47
Кайден Гуле
19:47
Кайден Гуле
2-й период
20:39
Никита Кучеров
28:10
Янни Гурд
28:10
Джош Андерсон
30:55
Джош Андерсон
32:15
Даррен Рэддиш
(Никита Кучеров, Джейк Гюнцель)
32:44
Брэндон Хагель
(Джейк Гюнцель, Райан Макдона)
38:32
Конор Джики
39:36
Юрай Слафковски
(Коул Кофилд, Иван Демидов)
3-й период
44:20
Энтони Чирелли
45:56
Юрай Слафковски
(Коул Кофилд, Ник Сузуки)
47:28
Захари Болдюк
48:58
Брэндон Хагель
(Джейк Гюнцель, Никита Кучеров)
59:39
Джейк Гюнцель
Овертайм
61:22
Юрай Слафковски
(Лэйн Хатсон, Ник Сузуки)
Статистика
Тампа-Бэй
Монреаль
Штрафное время
14
14
Игра в большинстве
5
5
Голы в большинстве
2
3
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит