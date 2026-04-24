Эррол Маск не считает Овечкина лучшим хоккеистом всех времен

Овечкину 40 лет, он был задрафтован «Вашингтоном» в 2004 году под общим первым номером. За столичный клуб россиянин выступает с 2005 года. В прошлом сезоне нападающий стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, превзойдя достижение канадца Уэйна Гретцки. В 2018 году Овечкин в составе «Вашингтона» стал обладателем Кубка Стэнли.