Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.75
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
25.04
Монреаль
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.59
X
4.20
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
25.04
Юта
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.49
X
4.23
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
2
:
Колорадо
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
1
:
Каролина
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
1
:
Баффало
3
П1
X
П2

Эррол Маск не считает Овечкина лучшим хоккеистом всех времен

По мнению предпринимателя, лучшим является Морис Ришар.

Источник: Reuters

МОСКВА, 24 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Международный инвестор, исследователь космоса и ядерных технологий, предприниматель Эррол Маск считает лучшим хоккеистом в истории канадца Мориса Ришара, а не россиянина Александра Овечкина. Об этом он рассказал ТАСС.

Ришар выступал с 1942 по 1960 год за «Монреаль». Он стал первым хоккеистом, забросившим 50 шайб в одном сезоне, является членом Зала хоккейной славы. Приз лучшему снайперу регулярного сезона НХЛ носит его имя — «Морис Ришар трофи».

«Морис “Ракета” Ришар — хоккеист номер один в мире, — сказал Маск. — Самый известный за все времена. Овечкин? Это сейчас он лучший. А так — “Ракета” Ришар».

Овечкину 40 лет, он был задрафтован «Вашингтоном» в 2004 году под общим первым номером. За столичный клуб россиянин выступает с 2005 года. В прошлом сезоне нападающий стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, превзойдя достижение канадца Уэйна Гретцки. В 2018 году Овечкин в составе «Вашингтона» стал обладателем Кубка Стэнли.

