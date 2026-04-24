МОСКВА, 24 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Международный инвестор, исследователь космоса и ядерных технологий, предприниматель Эррол Маск считает лучшим хоккеистом в истории канадца Мориса Ришара, а не россиянина Александра Овечкина. Об этом он рассказал ТАСС.
Ришар выступал с 1942 по 1960 год за «Монреаль». Он стал первым хоккеистом, забросившим 50 шайб в одном сезоне, является членом Зала хоккейной славы. Приз лучшему снайперу регулярного сезона НХЛ носит его имя — «Морис Ришар трофи».
«Морис “Ракета” Ришар — хоккеист номер один в мире, — сказал Маск. — Самый известный за все времена. Овечкин? Это сейчас он лучший. А так — “Ракета” Ришар».
Овечкину 40 лет, он был задрафтован «Вашингтоном» в 2004 году под общим первым номером. За столичный клуб россиянин выступает с 2005 года. В прошлом сезоне нападающий стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, превзойдя достижение канадца Уэйна Гретцки. В 2018 году Овечкин в составе «Вашингтона» стал обладателем Кубка Стэнли.