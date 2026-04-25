Малкин заявил, что хочет быть частью «Питтсбурга» в следующем сезоне

Источник: AP 2024

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Российский хоккеист «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин заявил, что хотел бы провести следующий сезон в составе команды, и отметил, что решение по этому вопросу зависит от руководства клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Сезон-2025/26 является для 39-летнего россиянина 20-м в карьере в НХЛ и последним по текущему контракту с «Питтсбургом». Россиянин был выбран «Пингвинз» в первом раунде драфта НХЛ 2004 года под вторым общим номером и всю карьеру провел в составе одного клуба. Вместе с командой Малкин стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017).

«Я хочу продолжать играть, быть здесь, быть частью команды в следующем сезоне и завершить карьеру в Питтсбурге. Но итоговый выбор не за мной, решение за руководством, возможно, новыми владельцами клуба. Я просто хочу продолжать играть, сделать все, что мы можем в четвертом матче, вернуть серию в Питтсбург. Мы хотим играть для наших фанатов, они точно заслужили это», — заявил Малкин на видео, опубликованном в аккаунте клуба в соцсети Х.

«Питтсбург» вышел в плей-офф НХЛ и в серии первого раунда встречается с «Филадельфией Флайерз». После трех матчей команда уступает со счетом 0−3. Четвертый матч противостояния пройдет в ночь на 26 апреля по московскому времени в Филадельфии.

«Мы понимаем всю ситуацию и то, что она не из легких, но это еще не конец. В плохом настроении нам быть нельзя, это может на нас плохо повлиять. Сегодня была хорошая тренировка, мы жестко поработали, готовы к следующей игре. В третьем матче мы смотрелись неплохо, у нас есть все шансы выиграть серию. У нас был шикарный год, прекрасная команда. Мы понимаем, что происходит. Нелегко, конечно. Никто в нас уже не верит, а мы верим. Еще не конец, мы будем продолжать биться», — добавил Малкин.

Филадельфия
5:2
0:1, 3:0, 2:1
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
23.04.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
Xfinity Mobile Arena, 19937 зрителей
Главные тренеры
Рик Токкет
Дэн Мьюз
Вратари
Даниэл Владарж
Стюарт Скиннер
(00:00-53:21)
Стюарт Скиннер
(53:20-56:56)
Стюарт Скиннер
(c 58:48)
1-й период
03:21
Шон Кутюрье
04:18
Евгений Малкин
(Брайан Раст, Сидни Кросби)
18:47
Гарнет Хэтэуэй
18:47
Сидни Кросби
2-й период
21:39
Трэвис Конекны
21:39
Крис Летанг
22:20
Эрик Карлссон
24:33
Кристиан Дворак
24:33
Трэвис Санхейм
24:33
Матвей Мичков
24:33
Кэмерон Йорк
24:33
Трэвис Конекны
24:33
Брайан Раст
24:33
Райан Ши
24:33
Эрик Карлссон
24:33
Коннор Девар
24:33
Самуэль Жирар
24:33
Брайан Раст
25:18
Тревор Зеграс
(Джейми Драйсдейл, Портер Мартон)
25:34
Ник Силер
29:06
Расмус Ристолайнен
(Ноа Джулсен, Шон Кутюрье)
31:18
Ник Силер
(Шон Кутюрье, Ноа Джулсен)
34:20
Матвей Мичков
34:20
Евгений Малкин
3-й период
45:11
Тайсон Форстер
48:12
Матвей Мичков
49:39
Эрик Карлссон
(Рикард Ракелль, Томас Новак)
51:12
Энтони Манта
52:30
Ноа Кэйтс
(Джейми Драйсдейл, Тревор Зеграс)
53:28
Шон Кутюрье
58:48
Оуэн Типпетт
(Ноа Кэйтс)
Овертайм
60:00
Портер Мартон
Статистика
Филадельфия
Питтсбург
Штрафное время
28
22
Игра в большинстве
3
5
Голы в большинстве
2
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
