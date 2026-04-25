Малкин заявил, что хочет быть частью «Питтсбурга» в следующем сезоне

«Мы понимаем всю ситуацию и то, что она не из легких, но это еще не конец. В плохом настроении нам быть нельзя, это может на нас плохо повлиять. Сегодня была хорошая тренировка, мы жестко поработали, готовы к следующей игре. В третьем матче мы смотрелись неплохо, у нас есть все шансы выиграть серию. У нас был шикарный год, прекрасная команда. Мы понимаем, что происходит. Нелегко, конечно. Никто в нас уже не верит, а мы верим. Еще не конец, мы будем продолжать биться», — добавил Малкин.