14:00
Металлург Мг
:
Ак Барс
Хоккей. НХЛ
22:00
Оттава
:
Каролина
Хоккей. НХЛ
26.04
Миннесота
:
Даллас
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
7
:
Эдмонтон
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
4
:
Вегас
2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Монреаль
3
:
Тампа-Бэй
2
Передача Кучерова не спасла «Тампу» от поражения «Монреалю»

«Тампа» уступила «Монреалю» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. «Тампа-Бэй Лайтнинг» уступила на выезде «Монреаль Канадиенс» в овертайме третьего матча серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая прошла в Монреале, завершилась со счетом 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу канадской команды. В составе «Монреаля» отличились Александр Тексье (5-я минута), Кирби Дак (33) и Лэйн Хатсон (63). У «Тампы» по шайбе забросили Брэйден Поинт (8) и Брэндон Хэйгел (25).

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отдал голевую передачу на Поинта и набрал свое 4-е (1+3) очко в текущем плей-офф. Форвард «Монреаля» Иван Демидов результативными действиями не отметился.

«Монреаль» вышел вперед в серии до четырех побед — 2:1. Четвертая игра также пройдет на льду «Канадиенс» в ночь на 27 апреля по московскому времени.

В другом матче клуб «Вегас Голден Найтс» на выезде уступил «Юте Маммот» со счетом 2:4 (0:2, 1:2, 1:0). В составе «Вегаса» голевую передачу отдал Иван Барбашев, на счету которого стало 3 (2+1) очка в трех матчах текущего плей-офф. «Юта» вышла вперед в серии — 2−1.

Монреаль
3:2
1:1, 1:1, 0:0
ОТ
Тампа-Бэй
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
25.04.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
Centre Bell, 20962 зрителя
Главные тренеры
Мартен Сан-Луи
Джон Купер
Вратари
Якуб Добеш
(00:00-11:59)
Андрей Василевский
(00:00-62:09)
Якуб Добеш
(12:23-33:54)
Якуб Добеш
(34:05-62:09)
1-й период
04:53
Александр Тексье
(Захари Болдюк, Кирби Дак)
06:06
Якуб Добеш
07:42
Брэйден Пойнт
(Джейк Гюнцель, Никита Кучеров)
08:12
Кирби Дак
12:23
Никита Кучеров
19:11
Майкл Мэтисон
2-й период
24:47
Брэндон Хагель
24:47
Якуб Добеш
24:47
Эрик Чернак
29:59
Иван Демидов
32:43
Кирби Дак
(Арбер Джекай)
34:05
Брэндон Хагель
36:14
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
39:29
Даррен Рэддиш
3-й период
48:50
Джош Андерсон
56:02
Филлип Дано
56:02
Арбер Джекай
56:02
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
56:02
Земгус Гиргенсонс
Овертайм
62:09
Лэйн Хатсон
(Александр Тексье, Захари Болдюк)
Статистика
Монреаль
Тампа-Бэй
Штрафное время
16
14
Игра в большинстве
4
5
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
Читать дальше