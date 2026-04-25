Передача Кучерова не спасла «Тампу» от поражения «Монреалю»

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. «Тампа-Бэй Лайтнинг» уступила на выезде «Монреаль Канадиенс» в овертайме третьего матча серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая прошла в Монреале, завершилась со счетом 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу канадской команды. В составе «Монреаля» отличились Александр Тексье (5-я минута), Кирби Дак (33) и Лэйн Хатсон (63). У «Тампы» по шайбе забросили Брэйден Поинт (8) и Брэндон Хэйгел (25).
Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отдал голевую передачу на Поинта и набрал свое 4-е (1+3) очко в текущем плей-офф. Форвард «Монреаля» Иван Демидов результативными действиями не отметился.
«Монреаль» вышел вперед в серии до четырех побед — 2:1. Четвертая игра также пройдет на льду «Канадиенс» в ночь на 27 апреля по московскому времени.
В другом матче клуб «Вегас Голден Найтс» на выезде уступил «Юте Маммот» со счетом 2:4 (0:2, 1:2, 1:0). В составе «Вегаса» голевую передачу отдал Иван Барбашев, на счету которого стало 3 (2+1) очка в трех матчах текущего плей-офф. «Юта» вышла вперед в серии — 2−1.
Мартен Сан-Луи
Джон Купер
Якуб Добеш
(00:00-11:59)
Андрей Василевский
(00:00-62:09)
Якуб Добеш
(12:23-33:54)
Якуб Добеш
(34:05-62:09)
04:53
Александр Тексье
(Захари Болдюк, Кирби Дак)
06:06
Якуб Добеш
07:42
Брэйден Пойнт
(Джейк Гюнцель, Никита Кучеров)
08:12
Кирби Дак
12:23
Никита Кучеров
19:11
Майкл Мэтисон
24:47
Брэндон Хагель
24:47
Якуб Добеш
24:47
Эрик Чернак
29:59
Иван Демидов
32:43
Кирби Дак
(Арбер Джекай)
34:05
Брэндон Хагель
36:14
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
39:29
Даррен Рэддиш
48:50
Джош Андерсон
56:02
Филлип Дано
56:02
Арбер Джекай
56:02
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
56:02
Земгус Гиргенсонс
62:09
Лэйн Хатсон
(Александр Тексье, Захари Болдюк)
